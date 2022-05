Blanco, ecco perché tutti lo vogliono… in mutande

Dai social alla moda: il cantante ha posato per Calvin Klein e Valentino in slip

Blanco è la star del momento. Dopo la vittoria a Sanremo insieme a Mahmood (dove era anche tra i più eleganti), la sfida dell’Eurovision gli ha regalato gli occhi del mondo addosso. L’artista bresciano, che aveva provato la carriera di calciatore, si ritrova a meno di 20 anni acclamato da tutti. Sono molti i brand che se lo contendono: e non è un caso che lo vogliano… in mutande.

In mutande per Calvin Klein

Mentre gli influencer di mezzo mondo si ritraggono gratuitamente in mutande bianche con l’hashtag #mycalvins, Calvin Klein fa sapere che ha voluto proprio lui: “Abbiamo pagato Blanco per correre attorno a Times Square in mutande”. Il post lo vede in slip bianco, con elastico firmato bene in vista, e anfibi neri. Qualcuno lo riprende col telefonino, lui corre, fa le flessioni e afferma “I love New York”. Poi, sempre nudo, mangia un hot dog preso ai food truck. Lui ironicamente conferma “Si è vero mi hanno pagato!”. Ma se la performance seminuda sembra stravagante per chiunque non lo è per lui.

In mutande per Valentino

E lo ha capito anche Valentino, che l’ha voluto come testimonial della collezione maschile. Nelle foto patinate il cantante sfoggia i sofisticati capi della maison, ma le parole che lo stilista Pierpaolo Piccioli ha affidato a Instagram chiariscono il concetto: “Blanco è un talento, il suo carisma è una sorta di energia invadente che catalizza l’attenzione di chiunque, in mutande o (più raramente) travestito”. Nel post, gli scatti irriverenti da backstage: nel primo è in felpa e slip bianco, seguono i “travestimenti” firmati Valentino.

Una carriera… in mutande

I due milioni di follower lo sanno: Blanco in slip si sente a proprio agio. In mutande nei post, stessa mise nel video di “Blu celeste”, persino durante un’intervista il cantante non ha esitato a spogliarsi, dopo la richiesta del suo interlocutore. Il suo produttore Michelangelo conferma che anche in sala di registrazione Blanco si spoglia. Il classico boxer bianco è diventato per lui un simbolo identificativo… Nella gallery potete vedere il modello che preferisce e dare uno sguardo anche ai suoi tatuaggi.

