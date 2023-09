Beatrice Borromeo alla sfilata Dior si tiene stretto il marito

Dopo New York, Londra e Milano, si è alzato il sipario sulla Paris Fashion Week, tradizionale appuntamento che chiude il mese delle sfilate. Lo show più atteso della prima giornata era senza dubbio quello di Dior e le aspettative non sono state deluse. Ancora una volta Maria Grazia Chiuri ha portato in passerella un messaggio femminista, focalizzando l’attenzione sull’arretratezza della società nella percezione del ruolo della donna. Tra le tante star in prima fila, saltano all’occhio due nomi blasonati: Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi.

Il “New Look” di Beatrice

Beatrice Casiraghi è un’habitué alle sfilate Dior. La monegasca è ambassador del brand da diversi anni ed è solita indossare le creazioni della maison anche per le occasioni ufficiali di famiglia. Lei che spesso figura ai primissimi posti nelle classifiche delle reali meglio vestite, non sbaglia un colpo in fatto di abbigliamento. Beatrice predilige uno stile classico ed elegante, che incarna appieno il celebre New Look di Monsieur Dior. La prima indimenticabile collezione del couturier, datata 1947, è stata ribattezzata New Look dalla giornalista Carmel Snow, estasiata da questa rivoluzione fashion, fatta di gonne a ruota, vita stretta e spalle morbide. E’ proprio questo il mood adottato dalla Borromeo a Parigi: l’abito col crema con cinturino le dona un’allure eterea. Lei l’ha abbinato alla borsa Key e a décolleté nere.

Mano nella mano con Pierre

L’outfit di Beatrice Borromeo attira senza dubbio l’attenzione ma a risaltare allo show Dior è più che altro l’intesa con il marito Pierre Casiraghi. Al loro arrivo i due sono stati acclamati dalla folla stipata all’esterno della location. Elegantissimi e bellissimi, si sono fatti largo tra i presenti con grazia. Per l’occasione il figlio di Carolina di Monaco ha optato per un completo grigio, abbinato a una camicia bianca. Gli occhiali da sole sono parte integrante del look, non li ha tolti nemmeno durante la sfilata. Nel look di Pierre salta all’occhio l’orologio Richard Mille con il cinturino rosso, da centinaia di migliaia di euro. Come detto, la moglie era impeccabile nell’abito dal sapore vintage. Pierre e Beatrice, che sono genitori di due maschietti, si sono tenuti per mano durante le foto di rito prima dell’inizio della sfilata, sorridendo ai fotografi. A 8 anni dal sì la coppia è ancora solidissima.

Le onde nei capelli

E’ tutto da copiare il beauty look di Beatrice Borromeo alla sfilata di Dior. La regista ha fatto una scelta che contrasta con il rigore dell’outfit. Le onde morbide nel lunghi capelli biondi le conferiscono infatti un aspetto rilassato: l’effetto sembra quello che si ottiene dopo una giornata al mare, tra caldo e salsedine. Chic con nonchalance, quel finto understatement che tanto piace alle donne francesi. E’ pulito anche il make-up: l’ombretto glitter incornicia gli occhi azzurri di Beatrice, mentre sulla labbra c’è solo un velo di rossetto rosa. Guarda la Borromeo e Casiraghi innamorati nella gallery.

