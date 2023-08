Brand di costumi e testimonial vip: le foto sono pazzesche

Da Madalina Ghenea per Yamamay a Oriana Marzoli per Sonten

Costumi sexy e vip bellissime, un’accoppiata vincente che ogni estate conquista i brand di beachwear. Sono tante le influencer scelte per prestare il volto (o, per meglio dire: le curve) alle collezioni per il mare e le loro foto in pose sensuali e provocanti regalano brividi… bollenti!

Estate da protagoniste

Madalina Ghenea è stata scelta da Yamamay come testimonial della nuova linea di costumi. Nelle foto della campagna, che l’attrice ha curato personalmente, posa sexy e provocante a Capri in un’ambientazione anni ’50.

Federica Nargi invece ha rinnovato il suo sodalizio con Goldenpoint e anche quest’anno è testimonial per il nuovo beachwear. La ex velina sfoggia le curve con il consueto mix di grazia, positività e sex appeal.

Collaborazioni vincenti

Elisabetta Canalis non si è limitata a prestare il fisico tonico alla campagna di Wikini (cosa che comunque le riesce benissimo). Insieme al brand ha creato una capsule collection di costumi caratterizzata da linee semplici e colori caldi.

Anche Valentina Ferragni si è messa al lavoro ed è nata la collezione Valentina Ferragni Sudio x Reina Olga: capi sensuali e giocosi, pensati per esaltare ogni fisicità. L’influencer li indossa tutti, scegliendo pose piccanti.

E’ provocante, vistosa e spregiudicata la linea che Oriana Marzoli ha lanciato con Sontèn . Lei la indossa con sfrontatezza nelle foto promozionali (ma a noi ha confessato un certo imbarazzo… per i capelli) e i like fioccano.

Testimonial di sé stesse

Belen e Cecilia Rodriguez non potevano scegliere testimonial migliori di se stesse per la campagna di Me Fui, il brand di costumi che hanno lanciato in coppia, ormai già da qualche stagione. Il beachwear è sexy e colorato, ispirato ai colori e al mood dell’Argentina. Loro lo indossano tirando fuori tutto loro sex appeal caliente, in pose seducenti e intriganti che mettono in risalto i loro corpi perfetti.

Tra le testimonial di costumi ci sono anche Soleil Sorgè e Annalisa, cerca le loro foto nella gallery…

