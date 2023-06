Cecilia Rodriguez colorata e caliente per Akep

Per Cecilia Rodriguez è un periodo d’oro. In campo sentimentale le cose vanno a gonfie vele, e anche sul piano lavorativo le belle novità non mancano. Bellissima al Festival del Cinema, seguitissima sui social. Sempre più richiesta come modella e testimonial, ha recentemente realizzato una capsule per Akep. Si tratta di una collezione che fonde alla perfezione la sua identità a quella del brand, con colori che richiamano quelli del carnevale argentino (e ricordano anche le prime fantasie dei costumi Me Fui, chi la segue da tanto se ne sarà accorto).

Cecilia Rodriguez a Cannes

Con due outfit degni di nota, Cecilia Rodriguez ha partecipato ad alcuni eventi della esclusiva kermesse del cinema, a Cannes. Sulla Croisette la modella si è fatta ammirare prima in rosso, con un abito drappeggiato Maria Lucia Hohan, poi con un cut out dress Retrofete dai dettagli metallici. A farla brillare, i gioielli Messika, dal taglio contemporaneo.

Conclusa la parentesi francese, l’influencer ha postato una serie di bikini, tutti ovviamente del suo brand, segno che l’estate sta per cominciare.

La collezione di Cecilia Rodriguez per Akep

E punta proprio alla stagione calda la capsule che Cecilia Rodriguez ha creato per Akep. Il logo è una luna e due stelle e richiama un tatuaggio importante di Chechu. I colori spaziano da quelli più accesi alle nuance pastello, con fantasie intriganti e giochi di contrasti. Capi confortevoli dal gusto etno-chic, oppure bohemien e sensuali o di ispirazione giapponese si mescolano nella capsule di Akep. Cecilia sfoggia tutti i pezzi nella campagna, e posa con grinta e sensualità, tirando fuori il suo fascino caliente.

Non solo influencer

Per Cecilia Rodriguez quella con Akep non è la prima esperienza da creatrice di moda. Con Belen Rodriguez condivide ormai da anni il brand di beachwear Me Fui che le sta regalando grandi soddisfazioni. Inoltre con la sorella e il fratello Jeremias Rodriguez ha lanciato Hinnominate, marchio di loungewear in costante ascesa.

L’amore con Ignazio Moser

Al party per il lancio della capsule di Akep, Cecilia Rodriguez era in compagnia di Ignazio Moser. I due si sono scambiati baci focosi e dimostrato una volta di più la loro passione. Si è vociferato di un periodo di crisi tra loro, velocemente archiviato come lite passeggera. Per loro le nozze sono dietro l’angolo, si parlava di ottobre ma poi hanno deciso di posticiparle per poter avere tra gli ospiti anche una cara zia dell’influencer. E così, presa com’è dagli impegni professionali, avrà anche più tempo per organizzare al meglio il giorno del sì.

