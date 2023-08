L’estate d’amore di Rocio Munoz Morales, tra lavoro e famiglia

Rocio Munoz Morales condivide con i follower attimi di semplice felicità. L’attrice ha vissuto settimane difficili, il 24 giugno infatti si è spento il suo adorato papà. La grande tristezza l’ha portata a tenere ancora più stretti gli affetti più importanti, a partire dal compagno, Raoul Bova, e dalle figlie Luna e Alma. Tra vacanze in famiglia e impegni di lavoro, la sua estate è piena d’amore.

Raoul ha occhi solo per lei

“Solo tu mi fotografi così” scrive Rocio Munoz Morales su Instagram, nel postare degli scatti realizzati da Raoul Bova. L’attrice posa sul ponte di una barca, mentre si lascia scaldare dai caldi raggi del sole. Occhiali scuri, cappello di paglia e un bikini bianco che fa girare la testa. Il modello di Emporio Armani (130 euro) ha stampato il nome dello stilista con un font the ricorda le corde nautiche: il capo perfetto per una giornata in alto mare. Alle dolci parole di Rocio, Raoul risponde con una frase altrettanto romantica: “Ti guardo con gli occhi dell’amore”.

I cuori gonfiabili

Per sottolineare quanto sia innamorata, Rocio Munoz Morales ha optato per un outfit “in love” anche per un evento di lavoro. Al Magna Graecia Film Festival, in scena dal 29 luglio al 5 agosto a Catanzaro, l’attrice spagnola ha incantato e divertito con un ironico look firmato Moschino. Il vestito nero (1.495 euro), con un’ampia apertura su seno e addominali, ha due grossi cuori rossi gonfiabili, uno sull’ombelico, l’altro tra le scapole. Lo stesso motivo è riportato anche sulle décolleté (416 euro). Capelli raccolti, occhi dolci, sorriso smagliante: Rocio è splendida. Nota per il suo fascino e la sua eleganza (è stata anche una magnifica madrina all’edizione 2022 della Mostra del Cinema di Venezia), non sbaglia un colpo in fatto di abbigliamento.

Al mare in Calabria

Già in Calabria per lavoro, Rocio Munoz Morales ne ha approfittato anche per un capatina al mare. E’ Caminia la località balneare scelta dalla spagnola. Nelle vicinanze di Soverato, è nota per la sua spiaggia dalla sabbia bianca, situata tra due pittoresche scogliere. In posa sulle rocce con un costume intero asimmetrico di Federica Tosi (160 euro), Rocio sembra felicissima. Cappellino e occhiali da sole non mancano nemmeno in questo look super chic. “Oggi ho avuto la sensazione che questo meraviglioso mare penetrava dentro al mio cuore, dentro al mio corpo. I miei occhi si sono nutriti di un magico scenario incantato” fa sapere la Morales ai follower, grata per questa regalo che lei definisce “inaspettato”. E’ nelle cose semplici che l’attrice trova la serenità, per un’estate colma d’amore.

