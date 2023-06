Madalinea Ghenea in costume per un tuffo negli anni Cinquanta

Madalina Ghenea sfoggia il fisico perfetto in costume e si gode un tuffo negli anni Cinquanta. L’attrice è la testimonial della nuova linea di beachwear di Yamamay e posa, sexy e bellissima, nelle foto ambientate a Capri all’interno e in prossimità dello storico stabilimento balneare la Canzone del mare. Le acque cristalline e gli scorci suggestivi fanno da sfondo mentre lei, con le sue curve sinuose, rappresenta l’emblema della bellezza mediterranea.

La capsule collection

Yamamay, in collaborazione con la Canzone del Mare (che ospiterà un concept store per tutta l’estate), ha lanciato una capsule collection di costumi da bagno, ispirata al mood degli anni Cinquanta e Sessanta. Tessuti realizzati con fibre riciclate, stampa floreale e a righe, reggiseni a balconcino, coulotte a vita alta e fiocchi sono i tratti caratteristici della linea di beachwear. Madalina Ghenea è qualcosa di più di una semplice musa: ha prodotto la campagna, curandone la realizzazione e la direzione creativa, insieme al suo team.

Madalina Ghenea, diva in costume

Madalina Ghenea in costume lascia senza fiato, mentre si crogiola al sole sulla sdraio in bikini floreale o si gode la tintarella in barca in costume a righe. “Quando Yamamay mi ha chiesto di interpretare la mediterraneità e l’italianità per la loro collezione mare 2023, ho amato subito il progetto” ha confidato l’attrice di origine rumena, entrata nel cuore degli italiani con la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

“Abbiamo pensato che la sua bellezza mediterranea, la sua sensualità e la sua femminilità ma anche la sua attitude fossero perfette per ricreare quel mood e quello stile ispirato alla ‘Dolce Vita italiana’” le ha fatto eco Gianluigi Cimmino, CEO del brand.

Un’estate d’amore?

Sarà un’estate all’insegna dell’amore quella che si prepara a vivere Madalina Ghenea? Da tempo si vocifera di una sua relazione con il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, con cui è stata avvistata agli Internazionali di tennis di Roma e poi di nuovo a Parigi per il Roland Garros. Ad alimentare le voci anche le bollenti foto di coppia pubblicate dall’attrice sui social e poi subito rimosse in cui i due, seminudi, apparivano stretti in un abbraccio infuocato. Nell’eventualità di una fuga romantica al mare, lei avrebbe già un set di costumi pronti da sfoggiare…

Related Posts