Kim Kardashian “rovina” il Natale di Paris Hilton con l’outfit nero e provocatorio

Kim Kardashian e Paris Hilton sono amiche d’infanzia. Le due socialite sono cresciute insieme: stesse scuole, stessi amici, stessi party. A distanza di trent’anni dall’inizio del loro legame Paris e Kim non si sono perse di vista, anzi! La Kardashian aveva anche partecipato alle nozze della Hilton con Carter Reum e adesso questa coppia di superstar si è riunita per la tradizionale festa di Natale a casa di mamma Cathy Hilton.

Party natalizio

I canoni del Natale ci sono tutti al party organizzato nella villa californiana di Cathy e Richard Hilton. Alberi giganteschi ricoperti di neve finta, un buffet luculliano tra portate salate e un sacco di dolcezze, decorazioni degne di un film. E’ poi c’è la padrona di casa, Cathy Hilton. La mamma di Paris e Nicky Hilton si è vestita a tema, sfoggiando un lungo abito a quadri sui classici toni del rosso. Gli ospiti non si sono trattenuti e hanno postato a raffica, svelando particolari casalinghi e un gran divertimento. Non è mancato il coro gospel, che ha deliziato i presenti (tra cui figurava anche Heidi Klum) con tanti canti natalizi.

Le Hilton festose in rosso

Cathy Hilton si è dunque vestita “di Natale” ma anche le figlie Nicky e Paris hanno fatto la loro parte. Sposata con il miliardario James Rothschild e mamma di tre bambini, Nicky Hilton era un tripudio di classe ed eleganza al party di famiglia. L’ereditiera ha sfoggiato un minidress lavorato di Oscar de la Renta, in vendita a 15mila euro, abbinato a un paio di mules in velluto rosso di Manolo Blahnik (1.251 euro). Stessa scelta di colore per la sorella Paris Hilton, raggiante e innamorata, al braccio del marito Carter Reum. Paris, che ha anche intrattenuto gli invitati con una sessione da deejay, ha optato per un abitino in pizzo di Self Portrait. Ai piedi calzava delle brillantissime pump ricoperte di cristalli di Miu Miu (1.180 euro).

Kim in nero

Alla spettacolare festa c’era dunque anche Kim Kardashian, accompagnata da mamma Kris Jenner. Le due hanno posato con gioia vicino agli Hilton ma il look di Kim, tutto sui toni del nero, ha accesso le polemiche. Pantaloni in pelle lavorata e una t-shirt vintage del tour Up in Smoke, organizzato nel 2000 da una serie di rapper, tra cui Eminem e Snoop Dogg. Oltre ai volti degli artisti, sulla maglia è stampata anche una foglia di marijuana. Arrotolata sapientemente, mostrava la pancia dell’influencer.

Le critiche

Quello di Kim Kardashian è un outfit che stonava decisamente con l’aria natalizia del party. I commenti del web non si sono fatti attendere. “Tutti vestiti bene e Kim sembra una 15enne obbligata ad andare insieme ai genitori” – “Si sono dimenticati di scrivere il dress code sull’invito di Kim?” – “Kim si è vestita per Halloween, tutti gli altri per Natale” – “Forse pensava fosse una festa per fumatori di cannabis”, hanno scritto i follower. Una mise quantomeno insolita. Sbircia la Kardashian e le Hilton nella gallery.

