Zendaya esulta come Miglior Attrice ma il top la tradisce

Incredibile Zendaya, la 24enne è passata alla storia degli Emmy Awards come attrice più giovane ad aver vinto la statuetta. La star si è aggiudicata il premio di Miglior attrice in una serie drammatica per il ruolo di protagonista in Euphoria. Va detto che la concorrenza era altissima, con personaggi del calibro di Jennifer Aniston. Un’edizione molto particolare a causa della pandemia, con gli artisti collegati da casa e l presentatore in studio. Piccolo fuori programma per l’outfit di Zendaya, uno splendido vestito made in Italy.

Un personaggio difficile, una tossicodipendente in lotta con la vita, di nome Rue: così Zendaya si è conquistata il podio della 72esima edizione degli Emmy Awards. “Non un ottimo esempio, ma una speranza per le nuove generazioni” è stato il commento di Zendaya.

L’attrice, elegantissima in una creazione Giorgio Armani Privé, con gonna nera a pois cipria e top in velluto ricamato con perle e cristalli, ha gioito circondata dalla famiglia e dagli amici più cari.

Poi, dopo la consegna del premio e i ringraziamenti di rito alla famiglia e al regista e produttore Sam Levinson, Zendaya ha sollevato la statuetta e il corpetto è scivolato via dal proprio posto.

Sarà stato l’entusiasmo, la gioia, l’emozione… fatto sta che per qualche secondo la stoffa ha svelato parte del seno dell’attrice. Zendaya si è subito coperta con le mani, sistemando i cristalli ben sopra il décolleté. I telespettatori più attenti hanno comunque gradito.

