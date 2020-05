Che Charles Leclerc avesse la stoffa del campione, ormai l’avevano capito tutti. A 22 anni è il pilota di punta della Ferrari, primo monegasco ad aver vinto un GP e il più giovane ad averlo fatto in sella al Cavallino Rampante. Ora ci ha pensato Armani a cucirgli addosso un vestito perfetto, e non uno qualunque. Dimenticatevi la tuta rossa da gara, che comunque gli calza a pennello. Con camicia, giacca e pantaloni di sartoria sembra proprio un divo di Hollywood.

“Sono estremamente felice di annunciare che ora sono un ambasciatore del marchio di Giorgio Armani e della sua linea Made to Measure. La moda insieme alla musica e all’automobilismo sono sempre state le mie passioni e rappresentare da subito un marchio così iconico è un grande onore”. Così Charles Leclerc ha annunciato su Instagram la sua nuova collaborazione. E ha postato alcune delle foto in bianco e nero della campagna, scattate da John Balsom a Saint-Tropez.

Sguardo penetrante e sorriso disarmante, difficile credere che Carles Leclerc non faccia il modello di professione. Il suo volto fresco e la sua fisicità scattante non hanno lasciato dubbi a Giorgio Armani. E’ lui il testimonial perfetto per la sua Made to Measure. Si tratta di un servizio pensato per far vivere un’esperienza di lusso a chi desidera abiti unici. Ognuno potrà scegliere da sé il modello, il tessuto e tutti i dettagli per sentirsi speciale.

Armani avrebbe voluto debuttare con la campagna pubblicitaria di Made to Measure in occasione del primo Gp del Mondiale a marzo in Australia. Lo stop imposto dal coronavirus ha però portato alla cancellazione del lancio. Ora il “divorzio” improvviso tra Sebastian Vettel e la Ferrari ha offerto alla casa di moda un occasione d’oro per presentare la sua novità. Charles Leclerc da spalla è stato promosso a primo pilota della Scuderia di Maranello. In questo momento tutti i riflettori sono puntati su di lui… e quale occasione migliore per sfoggiare il suo nuovo completo Armani su misura?

Related Posts