Cristina D’Avena tra le vie del lusso: lo shopping è… goloso

Total black per la cantante, a spasso per Milano con gioielli e accessori firmati

Con le festività in arrivo, è ora di pensare ai regali. Ovviamente anche le star si dedicano allo shopping natalizio. In una rigida giornata d’autunno, Cristina D’Aveva è stata paparazzata in giro per il centro di Milano. Nel quadrilatero della moda, dove le vip sono solite fare acquisti, la cantante ha sfoggiato un look total black con accessori firmati.

Cristina in pasticceria

Le sue sigle dei cartoni hanno fatto ballare generazioni di adulti e bambini. I suoi concerti sono sempre sold out. Alle ospitate in tv è in grado di catalizzare l’attenzione con la sua simpatia. Amatissima dal grande pubblico, Cristina D’Avena è una forza della natura. La sua gioia travolgente emerge anche nel corso di un pomeriggio in centro a Milano. In via Montenapoleone si ferma a chiacchierare con i fan, scatta fotografie, ride divertita. Cristina guarda le vetrine, colme di idee regalo, poi si concede una pausa golosa. E’ Cova la sua destinazione nel quadrilatero. La famosa pasticceria è la preferita dei vip. La cantante esce dal negozio con un sacchetto, senza dubbio pieno di leccornie per le feste.

Total black per lo shopping

Per la sua passeggiata in centro Cristina D’Avena si è affidata al nero, colore multi-stagionale che non passa mai di moda. Il maxi piumino, lungo fino alle caviglie, la tiene al caldo. A Milano non c’è il sole ma l’artista nasconde comunque lo sguardo con un paio di occhiali Dolce&Gabbana (230 euro): il modello geometrico con i profili squadrati e il logo sulle stanghette è super cool. Praticità ai piedi, con un paio di biker boots in pelle con fibbia di Casadei: Cristina è comoda ma non rinuncia allo stile. Per contenere tutte le sue necessità, la cantante porta sia una borsa che uno zaino. Sulla schiena c’è lo zainetto Armani Exchange (155 euro) mentre sulla spalla la D’Avena tiene una tracolla a trapezio con dettagli di pelo e le sue iniziali, CDA, in metallo oro.

I gioielli

Nel look total black di Cristina D’Aveva salta all’occhio un accessorio brillantissimo. Al dito medio della mano destra la cantante indossa infatti un anello da sogno. Il Panthère di Cartier, con l’iconica testa felina, si fa subito notare. Cristina ha scelto la versione grossa, in oro bianco. Diamanti e pietre scure per creare l’effetto maculato: un gioiello graffiante che fa girare la testa. Non solo, ai polsi la D’Avena sfoggia una miriade di bracciali tennis. Si fanno notare anche i grossi orecchini con cerchi di diverse misure. Guarda nella gallery il look di Cristina D’Avena a Milano.

