MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy un voto al colore Adatto per questa occasione 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nelle settimane di lockdown Rita Ora ha condiviso spesso la sua nuova normalità. Per lei passeggiate nella natura inglese, un po’ di musica in streaming e allenamenti casalinghi. In outfit sportivi, sempre molto succinti e sensuali, come il completo total black con gli oblò di Adam Selman, la cantante non ha perso occasione per fare un po’ di moto e per mostrare i risultati ai suoi 16 milioni di follower su Instagram… svestendosi.

Se in Italia è iniziata una graduale riapertura delle attività, nel Regno Unito le restrizioni sono ancora in vigore ed è per questo motivo che, oltre alla ginnastica, Rita Ora sta trascorrendo anche molto tempo nel giardino della sua casa di Londra. Complice una primavera britannica insolitamente calda, la star si fa ritrarre spesso in costume, intenta ad abbronzarsi sull’erba.

E’ proprio in un soleggiato pomeriggio di maggio che Rita Ora ci regala tre scatti in bikini da far girare la testa. Ripresa dal basso la Ora mostra la pelle nuda, in un micro modello che a fatica contiene le famose forme. Con lo slip arricciato al massimo e il top che taglia il seno a metà, l’artista è un concentrato di provocazione. Sono ben in evidenza anche i tatuaggi all’altezza dell’inguine: una piccola stella e la scritta All’s fair in love and war (in amore e in guerra tutto è lecito). Per Rita pare essere tutto lecito anche in quarantena. E i fan ringraziano.

