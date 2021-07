Charlotte Casiraghi campionessa di eleganza alla gara ippica

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Per tutte le tasche 6.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per anni abbiamo visto Charlotte Casiraghi a cavallo, impegnata a competere nelle gare ippiche. Una passione la sua che dura da una vita e che la porta a ruotare costantemente intorno a questo sport, per lavoro e per piacere. In occasione del 15esimo Longines Global Champions Tour, al Principato di Monaco, Charlotte non ha partecipato alle competizioni ma ha catturato comunque tutta l’attenzione. Ospite d’onore alla manifestazione, la Casiraghi era accompagnata da mamma Carolina di Monaco e dal figlio maggiore, Raphael, 7 anni, avuto dall’attore Gad Elmaleh. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, dove tutti hanno notato il grande affiatamento delle due donne.

Una famiglia unita

Raphael che guarda entusiasta i cavalli, mamma Charlotte che lo invita ad accarezzarli, nonna Carolina con gli occhi lucenti. Il ramo Casiraghi della famiglia reale di Monaco sembra vivere un periodo sereno. Qualche giorno fa Pierre Carisaghi e Beatrice Borromeo sono apparsi più felici che mai in Grecia mentre il maggiore dei tre figli di Carolina, Andrea, vive lontano dalla mondanità con la moglie Tatiana Santo Domingo e i loro bambini. Dopo l’addio a Gad Elmaleh, Charlotte Casiraghi si è sposata nel 2019 con Dimitri Rassam, figlio del Carole Bouquet. I due, che hanno un bimbo, Balthazar, non si vedono spesso insieme ma bastano i sorrisi della giovane all’evento ippico per svelare la gioia.

Charlotte e Carolina più chic che mai

Charlotte Casiraghi è famosa, oltre che per la vita amorosa, anche per lo stile. Con una mamma come Carolina di Monaco, del resto, ha la classe nel dna. Carolina era impeccabile con una tuta total white abbinata a sandali dai listini trasparenti. I capelli sale e pepe al naturale della principessa sono chic più che mai. Charlotte ha invece optato per un vestito, selezionando un grazioso modello con stampa grafica in bianco e nero di Chanel (2.690 euro), brand caro al suo cuore e per cui è anche ambassador. Peccato solo per i tacchetti che sprofondavano nella sabbia. La lunga chioma sciolta e il rossetto accesso hanno completato il suo outfit. E anche se questa volta non ha gareggiato la Carisaghi si è confermata comunque una campionessa… di eleganza!

