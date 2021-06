Beatrice Borromeo, c’è un pancino sotto l’abito strategico di Dior?

La signora Casiraghi è splendida in Grecia con il marito Pierre per la sfilata della maison francese

Dopo Shanghai, Lecce e Marrakech, Maria Grazia Chiuri ha scelto Atene per la collezione Cruise 2022 di Dior. Un Paese caro a Monsieur Dior che organizzò la prima spedizione fashion in Grecia nel 1951. Qui un gruppo di modelle fu fotografata all’Acropoli da Jean-Pierre Pedrazzini, in quello che divenne uno shooting iconico per Paris Match. Ora, nel 2021, questo viaggio ha il sapore della rinascita, della riscoperta. In fondo, ai tempi della pandemia, viaggiare è un’odissea. Arte sui vestiti e arte tutta intorno, in uno show dominato dal bianco e dalla cultura.

Sono tante le star, da Valeria Golino a Catherine Deneuve, accorse ad Atene per presenziare all’evento Dior. Molti degli sguardi (e dei flash dei fotografi) si sono concentrati però su Beatrice Borromeo. Accompagnata dal marito Pierre Casiraghi, Beatrice ha sorriso ai presenti, con tutta la grazia che la contraddistingue. I capelli raccolti in uno chignon con treccia, il trucco discreto, gli splendidi gioielli Buccellati, il portamento elegante, la figura slanciata: nonostante sia di fatto priva di titoli nobiliari, la Borromeo sembra davvero una principessa.

Per prendere parte al défilé di Dior ad Atene, Beatrice Borromeo ha optato per un abito haute couture della maison francese degno di una dea greca. Il vestito è realizzato con una miriade di frange oro e arricchito da un motivo con corde annodate sullo scollo tondo. Un scelta strategica che forse nasconde un dolce segreto. In molti infatti si sono subito accorti delle lievi rotondità sul ventre, in quello che sembra un accenno di pancino sotto il tessuto. Che Beatrice sia di nuovo incinta ma preferisca per ora mascherarlo con il maxidress? Già mamma di due maschietti, Stefano e Francesco, forse i Casiraghi allargheranno presto la famiglia.

