La domanda che gran parte d’Italia si fa nelle ultime ore è chi è Olivia Paladino. Sui social e sui motori di ricerca è caccia aperta alla firts lady. Ma la fame dei gossippari non sarà saziata. Olivia Paladino, 39 anni, è la compagna di Giuseppe Conte (che di anni ne ha 15 in più). Interviste? Nessuna. Profili social pubblici? Nessuno. E’ la classica donna del mistero. E allora chi è Olivia Paladino? Ecco quello che sappiamo di lei.

Intanto, cerchiamo di capire perché da quando nella scena pubblica nazionale è arrivato Giuseppe Conte sono passati 556 giorni dalla loro prima apparizione pubblica ufficiale. Nemmeno durante i due giuramenti al Quirinale Olivia Paladino era presente per le foto di rito. Il 10 dicembre a Napoli si è rotto il tabù. Olivia Paladino è arrivata a sorpresa al teatro San Carlo per una serata di beneficenza a sostegno dell’Associazione ospedali pediatrici italiani assieme al premier. Perché? E’ bastato un gossip, quello su una possibile separazione, a far uscire allo scoperto una delle coppie più riservate d’Italia.

Olivia Paladino, manager del settore alberghiero

E allora la domanda su chi è Olivia Paladino è tornata alla ribalta, visto che è ancora la prima donna nazionale. E’ una manager del settore alberghiero. E’ la general manager dell’Hotel Plaza situato a pochi metri da Piazza di Spagna a Roma. Uno storico albergo di proprietà del padre di Olivia, Cesare Paladino. La madre della first lady è invece un volto conosciuto, si tratta di Ewa Aulin, ex attrice svedese, arrivata nella Capitale negli anni Settanta. Di lei si dice che fece innamorare anche Marlon Brando.

Olivia e Giuseppe, l’amore scoppiato grazie ai loro figli

Ed è sempre Roma la città che fa incontrare il premier e la sua compagna. Sia Giuseppe Conte che Olivia Paladino arrivano da un matrimonio fallito. Entrambi hanno un figlio Niccolò, per il premier, ed Eva, la bimba 11enne di Olivia. I due bambini hanno la stessa età. E sopratutto frequentano la stessa scuola. Stando ai rumors sono proprio i due figli a far scattare la scintilla. O meglio, Giuseppe e Olivia si sarebbero conosciuti durante una riunione con i professori dei rispettivi ragazzi.

Il look di Olivia Paladino

La riservatezza di Olivia Paladino si traduce in uno stile sobrio, attento ai dettagli ma mai urlato. In contrasto con la chioma biondo platino, il total black sembra essere la sua divisa d’ordinanza. Che sia un abito di pizzo Dolce&Gabbana o un trench di pelle portato su jeggins, la Paladino sceglie come unica tinta il nero. Quello che spicca, è l’eleganza semplice di chi è abituato a ricoprire un ruolo istituzionale. Nulla è lasciato al caso nella scelta dei dettagli, siano essi delle ballerine pitonate, una pochette dai disegni dorati o dei guanti di seta.

Se possiamo dare un solo consiglio alla nostra first lady: un sorriso in più quando viene fotografata non guasterebbe. Di sicuro metterebbe a tacere molte malelingue che vedono nella sua austerità facciale un segno di sofferenza sentimentale, che a quanto pare non c’è.

Related Posts