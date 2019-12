Matteo Salvini qualunque cosa faccia diventa virale. Dai giri vorticosi sulla Nutella, fino ai selfie culinari. Ma stavolta a far fare il giro del web a Matteo Salvini è stata una gaffe, non sua. Ospite della trasmissione di Lucia Annunziata si è visto porre una domanda sul proprio look. Il leader della Lega aveva abbandonato la canonica camicia semiaperta per un maglioncino. Peccato che la giornalista abbia trasformato questa domanda in un insulto: “Ci spiega perché si è messo il coglioncino… il maglioncino a collo alto?”.

Matteo Salvini coglioncino trend sui social

Inutile dire che il termine coglioncino è diventato subito virale sui social network. E come di consueto, il popolo del web si è spaccato in due. C’erano quelli offesi per il termine appioppato al proprio beniamino. E chi invece giustificava la Annunziata dicendo che la fusione tra i termini “collo alto” e “maglioncino” l’hanno fatta inciampare. E poi una terza via: è stato un termine usato proprio per insultare Matteo Salvini.

Di fronte al “#coglioncino” di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile!🤣

Comunque orgoglioso del mio…… maglioncino😃 pic.twitter.com/ikIi4zGus8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 8, 2019

La versione di Lucia Annunziata non è arrivata. Quella di Matteo Salvini invece sì. O meglio, le reazioni sono state due. La prima in diretta, risposta secca: “Le svelo un segreto, qui sull’appennino modenese fa freddo anche se la sinistra dice che fanno 37 gradi”. La seconda a distanza di qualche ora. Sui social lo stesso Salvini ha postato il video incriminato dicendo di essersi accorto del coglioncino e aver soprasseduto. Ma sarà vero? Più probabile che la “Bestia”, il team social che lo segue costantemente, abbia notato il diffondersi dell’hashtag “coglioncino” e abbia di conseguenza modificato la propria comunicazione.

Non è la prima volta che Matteo Salvini indossa i dolcevita. Il leader della Lega li sceglie di colori neutri, blu e grigio prevalentemente. D’altronde, come lui stesso ha ammesso, le temperature si stanno abbassando e quindi le felpe è meglio lasciarle nell’armadio.

