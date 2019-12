Regali di Natale: prendi spunto dai vip

Se cercate spunti originali per i vostri regali di Natale, siete nel posto giusto. Ogni anno, trovare qualcosa di diverso per amici e parenti non è semplice, e allora ecco qualche consiglio, direttamente dai vip. Con un’occhiata alle loro bacheche social si possono trovare tante idee interessanti.

Elodie suggerisce un classico da mettere sotto l’albero: la biancheria intima delle feste. Per gli uomini, ci pensa Diletta Leotta. Un’idea davvero originale è quella proposta da Giulia Salemi: l’ammorbidente Coccolino, firmato da Moschino. Per le amanti dei top brand saranno perfetti i leggings Versace di Caterina Balivo o i paraorecchi Chanel di Kylie Jenner.

Alla categoria libri, un classico tra i regali di Natale, vi segnaliamo quello sul fenomeno del momento, la cantante Billie Eilish e quello sui ricordi d’infanzia di Alba Parietti.

Un cappellino Chiara Ferragni Collection farà felice le giovanissime, mentre le signore potranno copiare il vezzo di Georgina Rodriguez: un foulard (firmato) tra i capelli. Per la categoria sport vi segnaliamo i costumi Jaked: sono quelli che usa Federica Pellegrini durante le gare.

E poi Irina Shayk, Federica Nargi… Guarda la gallery e prendi spunto per i tuoi regali di Natale: trovi anche i prezzi!

