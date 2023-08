Anitta e Simone Susinna, coppia bollente tra alta moda e tatuaggi

Anitta e Simone Susinna si amano, e non fanno più nulla per nasconderlo. Dopo chiacchiere, avvistamenti, rumor e indizi social la coppia è uscita allo scoperto con tutta la propria passione. Belli come il sole, lui aitante e fisicato e lei sexy e tutta curve, in vacanza a Mykonos posano per scatti social bollenti che raccontano tutta la loro passione.

Un amore firmato Dolce&Gabbana

Simone Susinna e Anitta hanno scelto la sfilata di Alta Moda di Dolce&Gabbana tra i trulli di Alberobello per debuttare come coppia. Elegantissimi, glamour e seducenti, prima hanno posato per gli scatti professionali. Poi, tra uno sguardo e un abbraccio, si sono sciolti lasciando intuire che tra loro ci fosse qualcosa di più che una semplice collaborazione fashion. Alla fine, stringendoli in un abbraccio e baciando la cantante brasiliana su una guancia, è stato Domenico Dolce a benedire la loro unione e togliere dubbi sul legame dei due.

Coppia bollente a Mykonos

Dalla Puglia a Mykonos il passo è breve, e in vacanza insieme Anitta e Simone Susinna possono dare sfogo a tutta la loro passione. Posano in costume al mare e si lasciano andare alle effusioni bollenti. In spiaggia lei sfoggia un bikini bianco decisamente seducente mentre il modello e attore mette in mostra in muscoli in boxer Dolce&Gabbana. La sera via libera alle trasparenze hot per la cantante, che si lancia in un twerking bollente per la gioia dei follower.

Un tatuaggio per due

“Ti amo”, scrive Anitta a commento degli scatti dalle vacanze con Simone Susinna. Sono usciti allo scoperto solo da poche settimane ma sono totalmente certi del sentimento che li lega e non hanno paura di osare con un tatuaggio di coppia. Durante il soggiorno sull’isola greca hanno fatto la follia: la cantante ha scritto la parola connected sul fianco del suo compagno (per lui è il primo tattoo), mentre l’attore ha disegnato un triangolo sul piede di lei. Un amore nato da poco il loro, ma che è già indelebile…

Related Posts