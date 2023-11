Chiara Ferragni baby modella: gli scatti fatti a 16 anni

“La casa non ruba ma nasconde” dice un famoso proverbio, ad indicare come le nostre abitazioni costudiscano oggetti che pensavamo di aver perso o che ci eravamo scordati di avere. Succede poi che, quando sei alle prese con un trasloco, tu riscopra delle chicche di cui avevi dimenticato l’esistenza. E’ quello che è capitato a Chiara Ferrgni, alle prese con gli scatoloni da portare nel nuovo attico milanese. Cos’ha trovato l’influencer?

La nuova casa dei Ferragnez

Giorno dopo giorno, Chiara Ferragni svela sempre più particolari della nuova casa. L’imprenditrice posta angoli e dettagli del super attico dove si trasferirà a breve con la famiglia. Gli arredi di design, la vista su Citylife, quartiere iper trendy di Milano, la piscina condominiale, le camerette dei bambini: sebbene non si sia ancora visto in tutta la sua interezza, sembra l’appartamento dei sogni. Nei giorni scorsi Chiara ha svelato anche una stanza unica, la sala cinema, con comode sedute in velluto rosso e tendaggi abbinati. In queste settimane la Ferragni e Fedez sono presi con gli scatoloni e non mancano i litigi su cosa portare nell’abitazione e cosa dare via. Tra i tantissimi oggetti, è spuntato anche un ricordo molto caro all’influencer.

Le foto ritrovate

“Guys, ho trovato il book di quando avevo 16/17 anni e facevo un po’ la modella” dice Chiara Ferragni in un video social. L’imprenditrice sfoglia il libro dell’agenzia, che contiene tutte le sue foto di presentazione. Un oggetto, il book, che gli addetti del settore conoscono molto bene. Chiara, quasi vent’anni fa, sognava di diventare una top. I capelli ricci, selvaggi e tendenti al rosso, gli occhi azzurri, il viso imbronciato: una Ferragni acerba ma già bellissima. La maglia dell’Argentina, lasciata maliziosamente aperta sull’ombelico, un abito nero che svela la schiena, la camicia in seta plissettata: gli outfit della giovane Chiara ci riportano indietro nel tempo. Lei mostra anche il composit, il “cartoncino” con tutte le misure da lasciare ai brand dopo i casting.

La polemica sulla chirurgia

Chiara Ferragni continua a sfogliare l’album dei ricordi in un video dal sapore amarcord. “Questo era uno dei primi servizi che avevo fatto, in abito da sposa, guarda che faccina da baby” ed è proprio quella “faccina” che ha acceso le polemiche. I fan infatti si interrogano sui ritocchi estetici dell’imprenditrice, tra chi si dice convinto sia rimasta al naturale e chi afferma che è impossibile negare gli interventi di chirurgia. Alcuni parlano di labbra gonfiate, altri chiamano in causa solo l’apparecchio, che avrebbe modificato la mascella e il sorriso di Chiara. Del resto, con un papà dentista, gioca in casa.

I commenti online sono tantissimi. Bisogna darle atto che è rimasta esattamente quella che era allora. Senza rifarsi niente come altre. Brava – Ha gli zigomi super gonfiati – Era una bella ragazza a 16 anni, oggi la trovo completamente diversa… molto ritoccata, per nulla naturale – Chiara non è rifatta, l’ha sempre detto – E la fossetta del mento dove è finita? – Ma si vede lontano un chilometro che ci sono delle modifiche sui tratti, anche un cieco se ne accorgerebbe. I pareri dei follower sono contrastanti, dove sarà la verità? Lei periodicamente pubblica storie nello studio del suo amico chirurgo, è mistero però sui trattamenti a cui si sottopone.

Chiara come Sharon Stone (tra le critiche)

Tutto quello che fa Chiara Ferragni crea scompiglio. La polemica appena precedente a quella sulla chirurgia estetica riguardava il suo costume per Halloween. Per la festa più spaventosa dell’anno, l’influencer ha organizzato un party con gli amici. La festa a tema prevedeva che ognuno si vestisse come il personaggio di un film. Lei, che era la regina della serata, ha optato per il costume più hot. All’evento Chiara si è presentata mascherata da Sharon Stone in Basic Instinct. Come dimenticare la scena in cui l’attrice, seduta, apre le gambe svelando di non indossare l’intimo? La Ferragni l’ha riprodotta uguale, censurando però le nudità. Capelli raccolti, tubino bianco, pump firmate Paris Texas (485 euro): la somiglianza è incredibile… e le critiche per questa scelta non si sono fatte attendere. Fino alla prossima polemica… intanto guarda Chiara baby modella nella gallery.

Related Posts