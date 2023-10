Giulia De Lellis e il botox: “Chi dice di non farlo, mente”

“Sincerità, scoprire tutti i lati deboli…” cantava Arisa nella sua hit del 2009. Una canzone che spesso risuona nelle orecchie, con quel suo ritornello contagioso. Ma mettersi a nudo non sempre è facile, né per le persone normali né per i vip. Giulia De Lellis si è aperta con onestà ai follower, affrontando un argomento molto dibattuto, quello dei ritocchi estetici.

Giulia De Lellis e il botox

“Raga, comunque, ‘cosa hai fatto alle sopracciglia?’, ‘cos’è sto mascara?’, ‘ma che è sta luce?’ E’ solo il botox. E quando chiedete a una persona e loro fanno ‘cosa?’ e sono sconvolte ma la fronte rimane paralizzata, mentono, lo fanno pure loro”, afferma Giulia De Lellis in una storia su Instagram. L’influencer non si nasconde e ammette con sincerità il suo segreto di bellezza. Sono molte le domande sul suo volto che i fan le hanno rivolto nei giorni scorsi ed è la stessa interessata a svelare i motivi di questa sua luminosità. “Purtroppo non è Audrer, non è nessun cosmetico, è il botox”, puntualizza ulteriormente la De Lellis. Audrer è la sua linea di prodotti di bellezza: creme e sieri saranno senza dubbio validi ma non fanno miracoli, ammette lei. Non si sa se la De Lellis si riferisca a qualche collega in particolare o se il suo sia solo un discorso generico sul nascondere gli interventi di chirurgia.

Le critiche

In tema di aspetto fisico, Giulia De Lellis si è esposta più volte sui social. Lei non ha mai fatto mistero dei suoi problemi di acne, condizione che ha influenzato la sua vita e che lei ha provato molte volte a risolvere, lanciando anche messaggi di body positivity ai suoi 5 milioni di follower. “Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia”, ha dichiarato in passato. Sui ritocchi estetici però i commenti sono stati alquanto negativi. Il problema non è il botox, è il fatto che una ragazza così giovane se lo faccia – E poi compriamo i cosmetici da chi si fa i botox – Pensa questa se non si accetta ora… a 50 anni cosa si fa. In molti si sono chiesti quanto siano necessari questi interventi a soli 27 anni.

Lo stile di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è seguita non solo per i consigli di bellezza ma anche per il suo stile unico e molto copiato. La sua passione per i capi firmati è nota. Poche ore prima dell’affermazione sul botox, l’influenter aveva chiesto ai fan cosa ne pensassero della sua esclusiva borsa Chanel di plastica trasparente con dettagli colorati. Un accessorio unico e introvabile, che ci ha messo mesi a scovare ma che, finalmente, è nelle sue mani. E’ solo estiva o va bene anche in inverno? Così domanda Giulia ai fan, invitando a votare il suo sondaggio fashion.

Tra un quesito e un’affermazione social, la De Lellis ha anche presenziato a un evento di lavoro. La modella si è presentata in uno store di abbigliamento milanese con un confettoso tailleur di Alessandra Rich, abbinato ad altissime platform di Amina Muaddi (695 euro).

L’amore con Carlo Gussalli Beretta

Non solo lavoro e successi per Giulia De Lellis, anche l’amore va a gonfie vele. L’influencer fa coppia fissa con Carlo Gussalli Beretta da circa tre anni. Il rampollo è il nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota fabbrica di armi che porta il nome di famiglia. Gli alti e bassi non sono mancati tra i due negli anni, si vocifera che si siano mollati e ripresi più volte. Adesso sembra essere tornato ufficialmente il sereno, tanto che la coppia ha preso casa insieme a Milano ed è nel mezzo di ristrutturazione e trasloco. Lei ovviamente tiene i fan aggiornati anche su questo argomento, con dovizia di particolari. Guarda nella gallery le ultime foto della De Lellis, comprese quelle dopo il botox.

