Chiara Ferragni, shopping di lusso in gioielleria: cos’ha comprato?

Dopo la grande paura per il ricovero di Fedez, Chiara Ferragni è tornata finalmente alla normalità. La sua quotidianità è fatta di lavoro, giochi con i figli e… shopping. Il 10 ottobre è stata una giornata speciale per lei, che ha festeggiato i 14 anni della sua agenzia, TBS Crew, fondata nel 2009. Un’occasione molto importante per l’imprenditrice che, da allora, ha costruito un impero. Sembra che la Ferragni si sia fatta un’auto-regalo di lusso.

Il maxi guardaroba

La mattinata di Chiara Ferragni è iniziata nel suo nuovo headquarter. L’influencer ha mostrato ai follower la gigantesca cabina armadio allestita in ufficio, che si aggiunge a quella di casa. La grande stanza, attrezzata a dovere con armadiature e mensole, raccoglie un’infinità di abiti e accessori, tutti ovviamente firmati. Chiara posa con orgoglio, ringraziando i progettisti che si sono occupati del lavoro. Una passione, quella della Ferragni per la moda, che è anche un lavoro: i suoi collaboratori devono organizzare ogni look per tempo e nei minimi dettagli. Vi ricordate la valigia per il viaggio in Sudafrica?

Cosa compra Chiara?

Dopo aver mostrato ai fan la nuova cabina armadio, Chiara Ferragni si è concessa un giro di shopping nel quadrilatero della moda milanese. L’influencer è stata paparazzata in via Montenapoleone, insieme alla sua assistente e al bodyguard. La destinazione per gli acquisti di lusso è la boutique Cartier. Chiara si è fermata per un po’ in negozio, dove ha curiosato con interesse nelle vetrinette. Ma cos’ha comprato? Pare che la Ferragni si sia regalata un nuovo orologio del brand. Al mattino, in ufficio, indossava infatti un modello con il cinturino in pelle scura mentre all’uscita della gioielleria sfoggia al polso un vistoso Santos in oro giallo. Il costo? 35.400 euro. Giusto il tempo di un selfie in ascensore (con l’accessorio in bella vista) e via al pranzo di festeggiamento della sua azienda.

Look da shopping

Come ci si veste per andare a fare shopping di lusso? Quando sei Chiara Ferragni puoi indossare quello che vuoi. L’influencer ha optato per un outfit iper casual, un po’ teen, e in pieno stile Y2K. A Milano fa ancora molto caldo e Chiara si è abbigliata di conseguenza. Il top a corsetto in denim grigio sdrucito mostra le pancia e le braccia. Il capo è di Chiara Ferragni Brand, così come le sneakers bianche e grigie, modello School. I pantaloni cargo sono, al momento, di gran moda: i suoi, color avorio, sono The Attico (970 euro). In mano la Ferragni stringe un’esclusiva Birkin di Hermès in coccodrillo, il cui valore supera i 50mila euro. Sono costosi anche i gioielli, a partire dai bracciali, per lei irrinunciabili. Comoda ma iper firmata: guarda la sua giornata nella gallery.

