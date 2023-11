Kate Middleton in Scozia sfida (ancora!) William in bicicletta

Kate Middleton e il principe William hanno inaugurato novembre con un viaggio ufficiale in Scozia. La coppia reale ha visitato le comunità rurali di Inverness, Burghead e Moray. In occasione di un incontro ad Outfit Moray, charity che si occupa di organizzare attività outdoor per i giovani, Kate si è dedicata anche a una delle sue più grande passioni, lo sport. Anche questa volta, William non ha potuto che ammettere la sconfitta.

Kate in bici, William… le guarda le spalle

L’abbiamo vista cimentarsi con il rugby, fare taekwondo, “saltellare” tra i barattoli: quando c’è da praticare attività sportive Kate Middleton non si tira mai indietro. Adesso, in Scozia, è salita in sella alla bici, per una sfida tra fango e ostacoli. Al suo fianco c’era il marito, il principe William o, sarebbe meglio dire, alle sue spalle. Sì, William non ha potuto far altro che rincorrere, senza successo, la moglie. Kate, veloce come un lampo e senza mai smettere di sorridere, ha pedalato a tutta velocità. Non è la prima volta che la royal couple si affonta sulle due ruote: a marzo 2023, William e Kate, hanno dato prova delle loro abilità su una cyclette: la Middleton vincitrice aveva sollevato la coppa con soddisfazione.

La principessa nel cuore di tutti

Saranno anche stati in competizione ma, in occasione della visita in Scozia, William e Kate sono apparsi più uniti che mai. Loro, che per protocollo, sono abituati (e obbligati) a non toccarsi, si sono lasciati andare davanti ai sudditi. Il principe William, in un momento di tenerezza, ha addirittura stretto a sé la moglie, poggiandole il braccio sulla spalla.

L’approvazione nei confronti di Kate Middleton è alle stelle: la principessa è seguita con gioia in ogni sua mossa. Ma non è solo il popolo ad amarla. Nel recente viaggio in Africa, re Carlo ha speso parole bellissime per lei. “È stato qui, in vista del Monte Kenya, che mio figlio, il principe del Galles, ha proposto a sua moglie, ora la mia amata nuora” ha dichiarato il sovrano emozionato.

Il look scozzese della Middleton

Kate Middleton non sbaglia un colpo in fatto di abbigliamento e così è stato anche in Scozia. L’outfit a tema unisce i codici classici britannici alla praticità, in fondo Kate doveva anche pedalare sulla mountain bike. Il pezzo chiave della sua mise è rappresento dalla giacca trapuntata di Burberry sui toni del verde. Un modello (andato subito sold out) comodo e caldo, con l’iconica stampa check, ma rivisitato con una silhouette moderna. Il colletto in velluto a coste è un tocco di classe. Le gambe snelle e toniche della Middleton erano fasciate in un paio di jeans flare di Mother Denim (392 euro) mentre ai piedi la principessa del Galles calzava degli stivali Bash (365 euro). La chioma, mossa e fluente, completava alla perfezione il suo look casual-chic. Perfetta sempre, la Middleton si è anche fermata per consolare un bimbo caduto dalla bicicletta: guarda nella gallery tutte le immagini della sua giornata all’aria aperta.

