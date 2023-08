Hermès, Gucci, Zanotti: il lusso ai piedi di Chiara Ferragni

Estate a spasso per l’Europa per Chiara Ferragni. Che sia per lavoro o per piacere, l’mprenditrice ultimamente è stata davvero poco a Milano. In Italia o all’estero, con la famiglia o con gli amici: il mare è comunque la sua meta preferita in questo periodo infuocato. Non mancano le capatine nella lussuosa villa sul lago di Como che i Ferragnez hanno acquistato di recente. Il guardaroba da viaggio di Chiara è studiato nei minimi dettagli e il focus sembra essere… sui piedi.

Dal lago a Ibiza: gli armadi per le scarpe

Chiara Ferragni non viaggia leggera, questo non è certo un mistero. Per cambiare almeno tre outfit al giorno ci vuole spazio: le foto che spesso pubblica, dove posa vicino ai suoi bagagli, parlano da sole. Sono tante le valigie che Chiara porta con sé: alcune contengono esclusivamente scarpe. E’ lei stessa a mostrare ai follower scorci dei suoi armadi in giro per il mondo (dalla casa al lago a Ibiza, dov’è in vacanza con la famiglia) dedicati alla calzature. Tacchi, tacchetti, super flat, sneakers: ce n’è per tutti i gusti. Il punto in comune? Tutti i modelli sono costosissimi.

Un’estate rasoterra

Per sua stessa ammissione, le calzature predilette da Chiara Ferragni in questa estate 2023 sono rasoterra. Pratiche per correre dietro ai bambini, comode per camminare, versatili: i modelli flat abbondano. Le Oran di Hermès, dall’iconico logo a forma di “H”, sono presenti in ogni colore e materiale. Non mancano tre versioni rarissime, una in visone e due in coccodrillo. Il prezzo? Da 565 euro a svariare migliaia, in base ai pellami. Relegate per decenni negli armadi degli hippie, le Birkenstock (90 euro) sono ora più cool che mai. Chiara sceglie le classiche Arizona in nero. Le più chic sono le slipper di Edhen Milano realizzate in collaborazione con l’hotel Dorchester di Londra (460 euro). Non mancano le proposte del suo marchio, Chiara Ferragni Brand: le infradito rosa con gli occhietti (49 euro) sono perfette anche per le giovanissime.

Sexy per la sera

Passi la comodità durante il giorno ma per la sera Chiara Ferragni ama osare. Gli abitini cortissimi, i top trasparenti, i pantaloni che strizzano le natiche: Chiara vuole essere sexy. La malizia è anche nei piedi, con calzature dal tacco alto e dalle personalizzazioni accattivanti. Le décolleté Gucci (650 euro) tutte loghi sono una rivisitazione dei modelli creati negli anni Novanta da Tom Ford per la maison. Strizzano l’occhio al trend Y2K anche le infradito con ricamo di farfalla di Blumarine (590 euro). Firmate The Attico, le Cheope (690 euro) con applicazioni di cristalli sono sensuali mentre le mules Solhene di Giuseppe Zanotti (495 euro) sono presenti in due tonalità, nero e beige. Ogni occasione ha la sua scarpe e Chiara non vuole farsi trovare impreparata: guarda come indossa tutti questi modelli in gallery (e leggi quanto costano).

