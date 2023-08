Colorati, con gli strass, altissimi o flat? I sandali delle star per l’estate 2023

Vernice per Chiara Ferragni, lusso discreto per Giulia Salemi, rosso per Paola Di Benedetto: ai piedi delle vip

Piedi nudi in città e al mare: è un effetto della bella stagione. I sandali sono i protagonisti nei look dell’estate, anche in quelli delle star. Trendsetter seguitissime, le famose dettano moda: ecco i modelli top della spring-summer 2023.

Da sera

Niente è più sensuale di un piede fasciato in un sandalo dal tacco alto. In tv, agli eventi mondani o per una cena, le star optano per modelli firmati e super sexy. Abito verde piumato e sandali hologram per Alice Basso: firmati The Attico, gli Adele (840 euro) corrono maliziosamente lungo il polpaccio. Rosso fuoco con grande pietra centrale per Paola Di Benedetto, in Gianvito Rossi (990 euro). Strass e cristalli per Melissa Satta, a Firenze negli Ellabrita di René Caovilla (1.030 euro), e per Francesca Ferragni, al mare con gli Andromeda di Chiara Ferragni Brand (325 euro).

Le mules

Da qualche stagione le mules sono protagoniste nel guardaroba delle star. Comode ma chic, si infilano in un secondo, rendendo frizzante ogni look. In quanto a stile, ce n’è per tutti i gusti. Le zeppe in plexiglass arancione di LeSilla (767 euro), calzate da Levante, sono super estive. Modello iconico, in versione verde, per Elisabetta Gregoraci: i sandali Padded di Bottega Veneta (900 euro) sono nell’armadio di moltissime vip. In Brasile con il fidanzato, Ilary Blasi sceglie invece le Lido, dello stesso brand. Hanno il tacco a “F” le slip-on in rafia di Fendi (1.200 euro) sfoggiate al mare da Valentina Ferragni mentre la sorella Chiara Ferragni preferisce i Solhene di Giuseppe Zanotti in vernice (495 euro). Ma non solo: la valigia delle scarpe per le vacanze della influencer più seguita d’Italia è bella fornita di ciabattine chic e tacchi firmati!

Rasoterra

D’estate però è d’obbligo anche la comodità ed è così che moltissime star vanno rasoterra. I modelli flat sono l’incarnazione di un trend dilagante in questi mesi, il quiet luxury. Il lusso sussurrato la fa da padrone nei look delle famose: firmate sì ma non (eccessivamente) esibizioniste. Giulia Salemi sceglie le Oran di Hermès (565 euro), quintessenza di eleganza. Stessa maison ma modello Chypre (635 euro), più urban, per Rosa Perrotta. Punta sul colore Bianca Balti, in Costiera Amalfitana con le ciabatte blu acceso di Dolce&Gabbana (550 euro). Se vuoi dare una sbirciatina ai piedi della star guarda la gallery o il nostro profilo social dedicato alle scarpe.

