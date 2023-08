Capienti e costose: le valigie delle star per l’estate 2023

E’ estate e le vip… vanno in vacanza. Con la bella stagione si viaggia di più: il caldo fa venir voglia di weekend fuori porta, tintarelle in spiaggia, passeggiate un montagna, visite culturali nelle città. Ci sono anche tante famose che si spostano spessissimo per lavoro, in tutte le stagioni. Nelle ultime settimane molte hanno postato scatti “in movimento”, mostrando le loro valigie. Bagagli firmati, costosi e funzionali: eccoli nel dettaglio.

Il più costoso è di Chiara

Chiara Ferragni è l’influencer di moda più richiesta e famosa del mondo. Seguita da 29 milioni di follower, su Instagram è tanto amata quanto criticata. I suoi look, spesso volutamente provocatori, accendono i social. Sensuale e firmata, Chiara non rinuncia mai ai top brand, nemmeno in fatto di valigie. Di recente la Ferragni è volata in Sicilia, per una vacanza in barca insieme agli amici. Il trolley Dior, in stampa Oblique, è il mix perfetto tra stile e comodità. Il prezzo è ovviamente esagerato: 3.900 euro. Lei lo sfoggia da tempo e non passa mai inosservata.

In viaggio con Louis Vuitton

Louis Vuitton è uno dei marchi del lusso più riconoscibili al mondo. La stampa Monogram è entrata da decenni nell’immaginario collettivo, declinata su borse, abiti e accessori. Il brand però, nato nella metà del 1800, all’inizio era specializzato in bauli da viaggio. Non viene difficile capire perché oggi i suoi bagagli siano richiestissimi da star e imprenditori. Elisabetta Gregoraci non abbandona mai il suo trolley Pegase. Stessa scelta per Belen Rodriguez. L’argentina fa però portare la valigia dal figlio Santiago De Martino. Modello simile ma con print Damier su base nera per Melissa Satta, sportiva ma lussuosa. Chanel Totti in California opta invece per l’Horizon 55 con stampa classica (2.800 euro) mentre mamma Ilary Blasi preferisce il modello sui toni del blu (3.300 euro), abbinato al borsone Keepall (2.700 euro).

Le straniere

In fatto di bagagli le straniere non stanno a guardare. In vacanza nel Mediterraneo a bordo di uno yacht, Ashley Graham ha cambiato un costume dopo l’altro. Per gli spostamenti via terra ha scelto il treno. E’ proprio in stazione a Firenze che si è fatta scattare una foto dove posa vicino alle valigie. In primo piano c’è il trolley Beis (251 euro), perfetto per la cappelliera. Imbarca invece tutto in stiva Caro Daur. L’influencer da 4 milioni di follower è super modaiola anche quando viaggia. I bauli Rimowa (1.130 euro) uno verde e uno nero, sono capienti e molto fashion. E poi c’è Margot Robbie: Barbie al cinema, sceglie il rosa anche all’aeroporto. Il suo set di Steamline è davvero chic. In partenza? Prendi spunto dalle vip nella gallery.

