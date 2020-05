Compleanno prezioso per Chiara Ferragni: ecco i suoi regali

MORSO DELLA VIPERA Idea regalo Per tutte le tasche Come lo indossa Non per tutte 6.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Chiara Ferragni non avrebbe mai pensato di trascorrere il suo compleanno così. Lei che prima della quarantena aveva una vita piena e una miriade di gente intorno, è chiusa in casa da mesi insieme al marito Fedez e al figlio Leone. L’imprenditrice digitale ha fatto un grande lavoro di sensibilizzazione sull’emergenza coronavirus e sull’importanza del distanziamento. Lei per prima ha anche ammesso di aver avuto il tempo in queste settimane di riscoprire un’esistenza lenta, circondata dagli affetti che contano davvero. E alla fine anche i festeggiamenti per i suoi 33 anni, senza fronzoli eccessivi ma con tanto sentimento, si sono rivelati più dolci che mai.

Il tutto è iniziato con una colazione a base di biscotti, mentre il lussuoso attico dei Ferragnez veniva invaso di ora in ora dai fiori che continuavano a essere consegnati. Durante la giornata Fedez si è messo all’opera in cucina, dove ha creato una torta con il corpo di Chiara Ferragni: corn flakes per i capelli biondi, fragole per la bocca e due biscotti Oreo per riprodurre il seno. Poi è stata recapitata un’altra torta, decorata magistralmente con delle riproduzioni fedeli della famiglia. Nel pomeriggio è stata la volta dei palloncini, per la felicità di Leone e infine, in serata, il rapper ha allestito una romantica cenetta sul terrazzo.

E i regali? Quelli non sono mancati, in fondo Chiara Ferragni è pur sempre una delle influencer più stimate e pagate del mondo. Molti gli omaggi fatti pervenire a casa di Chiara, come la collana di Meira T con la scritta Ferragnez. Il valore? Circa 10mila euro. Pomellato, brand per cui la Blonde Salad è testimonial, ha spedito l’anello Fantina, da 5.500 euro. Ma cosa ha regalato Fedez alla moglie? Su questo non c’è certezza ma, dalla festa, al dito della Ferragni è comparso un altro anello, il Serpenti di Bulgari in oro bianco e diamanti, in vendita a 17.200 euro. Lei lo esibisce con orgoglio ogni giorno e lo abbina a tutti gli outfit. Tra torte homemade e doni pazzeschi, Fedez non perde un colpo. Se ci aggiungiamo che fa pure le pulizie, ecco che abbiamo il marito perfetto.

