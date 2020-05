Belle, anzi: bellissime. Maria Teresa, Cristina e Donatella Buccino sono tre sorelle dai corpi mozzafiato e dai visi perfettamente cesellati. Certo Madre Natura ci ha messo del suo, ma loro hanno saputo come prendersi cura di sé. Cosmetici e prodotti di bellezza non hanno segreti per loro, che nel corso degli anni ne hanno provati di ogni tipo. Ora hanno deciso di fare un passo in più, lanciando la MCD Beauty Life, una linea di maschere di bellezza e patch per il contorno occhi che unisce il benessere al glamour, per trasformare la beauty routine in un’esperienza sexy.

Testimonial perfette di loro stesse, Cristina Buccino e la sua sorella e socia Maria Teresa nelle foto promozionali danno prova di tutto il loro sex appeal. Make up nude sul viso, posano languide e si coprono con asciugamani bianchi, lasciando intuire con eleganza nudità accennate. Sugli occhi portano stuzzicanati mascherine di pizzo nero, più simili a lingerie per lo sguardo che a un trattamento cosmetico. Si tratta di uno dei loro prodotti beauty, di sicuro il più intrigante. Noi di Lookdavip ci siamo incuriositi, così abbiamo chiesto loro di spiegarci qualcosa in più…

Cristina Buccino, quando ha iniziato a prendere forma il progetto di MCD Beauty Life?

E’ sempre stato un nostro sogno creare una linea beauty tutta nostra. Grazie agli studi di biologia di Donatella e alla competenza nel settore beauty di Maria Teresa, siamo riuscite a confezionare i primi prodotti. Volevamo che fossero di altra qualità, made in Italy, 100% bio e cruelty free. Ma anche che facessero innamorare sia le donne che gli uomini e che fossero accessibili come prezzo.

Che caratteristiche hanno le vostre maschere di bellezza?

Le maschere di MCD Beauty Life sono realizzate in idrogel che elimina istantaneamente la pelle secca, lasciandola idratata, levigata ed elastica. Ce ne sono di ogni tipo: quella in idrogel e pizzo contiene polvere di diamanti neri. Ma ce n’è anche una con oro naturale con effetto anti age e illuminante, e poi una purificante, un’altra super lenitiva, e una con effetto rassodante…

Maria Teresa, con il vostro progetto vi siete messe in gioco in prima persona?

Sì, con MCD Beauty Life ci siamo esposte ed impegnate al 100%. Abbiamo deciso di mettere mano ai nostri risparmi e tirare su un’azienda partendo da zero. Crediamo molto in questo prodotto glamour ed accattivante.

Quali sono state le difficoltà maggiori e le soddisfazioni più belle in questi primi passi?

Sicuramente il covid-19 è stato un terribile ostacolo. La pandemia ci ha costretto a bloccare la produzione e a spostare il lancio. Ma proprio in questo momento, chiuse nelle nostre case, ci siamo rese conto quanto i prodotti di MCD Beauty Life potessero confortare con una piccola coccola tutte le persone che sono obbligate a rimanere tra le mura domestiche. Abbiamo deciso di inziare a distribuirle sperando che portino un piccolo sorriso e un tocco di sensualità nelle case di tutti gli italiani.

