Kim Kardashian si strizza nel lattice… per andare in chiesa

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Pericolosamente sexy 6 IL NOSTRO GIUDIZIO

Pochissimo prima che il mondo si trovasse a dover affrontare l’emergenza legata al coronavirus, le immagini di Kim Kardashian strizzata in un completo di lattice avevano lasciato tutti a bocca aperta. A Parigi insieme alla famiglia per la settimana della moda, la star americana si era fatta fotografare all’uscita dal suo lussuoso hotel stretta nell’outfit color mostarda di Balmain.

Era uno il dubbio che attanagliava i fan: come avrà fatto ad entrare in quei pantaloni aderentissimi? Adesso abbiamo la risposta. Il mistero è stato svelato in una recente puntata di Keeping up with the Kardashians, il reality che da anni vede impegnata Kim Kardashian insieme al suo clan. Nell’estratto, postato in anteprima sui social, si vede Kim mentre, aiutata da due assistenti, si infila a fatica nella “plastica” firmata dal designer Olivier Rousteing. La diva, acclamatissima dalle case di moda, è conosciuta per le sue scelte inusuali di stile e non si lascia certo fermare dal corpo esagerato. Anzi, negli anni è stata in grado di trasformare i suoi difetti in vanto, diventando l’idolo di molte donne.

Tira di qua, tira di là, alla fine Kim Kardashian riesce a indossare il suo look di latex. “Me**a, mi fa male la pelle”, dichiara Kim, che aggiunge di essere sicura di essersi strappata un muscolo del braccio per riuscire nell’impresa. In quel momento entra la sorella Kourtney Kardashian, dicendo: “Chi va in chiesa vestita di lattine?”. “Noi lo facciamo”, risponde la moglie di Kanye West. “Dovremo tenere la pipì per un sacco di ore ma questa è la fo****a” fashion week!”. Prima l’immagine… i bisogni fisici e la comodità possono attendere.

