I capelli, la ceretta, i massaggi: sono tante le attività legate alla cura della persona che abbiamo desirato durante la quarantena. Appena hanno avuto il via libera ad aprire i professionisti della bellezza hanno di conseguenza riempito la loro agenda per settimane. Anche le vip attendevano impazienti di poter tornare ai loro consueti appuntamenti di remise en forme. Tra di queste, ovviamente, c’era la più impegnata e seguita influncer del mondo: Chiara Ferragni.

La Blonde Salad non ha perso tempo e ha subito fissato il parrucchiere, per sistemare i suoi colpi di sole. Poi c’è stato il ritorno del fidato Manuele Mameli, il make-up artist che si occupa della sua immagine e che la segue ovunque nel mondo. Non sono mancati i massaggi, a cui Chiara Ferragni si sottopone direttamente nel suo attico milanese.

C’è però un altro sfizio a cui Chiara Ferragni si è appassionata in queste settimane: le unghie. Anche il marito Fedez si è avvicinato al mondo della nail art e la coppia ha così scoperto questo nuovo interesse condiviso. Sono già due le manicure in pendant che i Ferragnez si sono fatti realizzare nei giorni scorsi. Prima delle fiamme, azzurre per lui, multicolor per lei poi i personaggi dei Pokemon per Federico e degli smiley per Chiara.

Infine, per un recente servizio fotografico, dove indossava sensuali abiti Versace, Chiara Ferragni si è fatta applicare delle unghie finte color oro. Lunghissime e a punta, lei ci fa sapere di amarle follemente così. Per ora Fedez non ha copiato la moglie con il trend gold ma potrebbe presto stupirci con delle sorprese graffianti.

