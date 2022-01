Chiara Ferragni festeggia la fine dell’isolamento di Fedez con il look sexy

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Idea regalo 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

C’è aria di festa in casa Ferragnez: anche Fedez è risultato negativo al tampone covid. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni avevano scoperto di essere positivi il 26 dicembre e da allora si erano chiusi nella loro casa di Milano insieme ai figli Leone e Vittoria. Le mascherine perenni, i pasti consumati in camera in solitaria, i disinfettanti: le giornate sono state lunghe e anche un po’ tristi. Per fortuna però i piccoli non hanno contratto il virus mentre il rapper e l’influencer sono sempre rimasti asintomatici. La prima ad avere avuto il permesso di uscire, il 2 gennaio, è stata la Ferragni, che non ha perso occasione per documentare la cosa.

Chiara esce, Fedez resta in casa

Un pranzo con gli amici nel lussuoso hotel Palazzo Parigi è stato il primo impegno post-covid di Chiara Ferragni, mentre Fedez era ancora confinato nel loro attico. Leggings in lattice, pelliccia bianca effetto Crudelia Demon di Numero Otto, boots con catene Miu Miu: così Chiara si è presentata al suo appuntamento modaiolo. E’ stata poi la volta di una gita in centro e di una visita al Museo di Scienze Naturali insieme a Leone e a mamma Marina Di Guardo. “Tempo di qualità”, ha scritto la Ferragni su Instagram, che si è tenuta al caldo con un outfit Dior.

Il look celebrativo è hot

Il look che però ha infiammato i social è quello utilizzato per celebrare la fine dell’isolametno di Fedez. Con jeans neri a vita bassissima e un body a tanga con oblò sul seno, entrambi firmati Asos, Chiara Ferragni ha chiesto ai fan: “Qual è l’ultima cosa che ti ha messo i brividi?”. “Queste tue foto”, hanno risposto in molti. Una mise bollente, ripresa da tutte le angolature, che non è certo passata inosservata. Poi un gioioso scatto a quattro, genitori e figli. Chiara ha tenuto gli stessi capi, ma ha coperto décolleté e natiche con un morbido maglione in lana beige. Ma qui non sono i vestiti a spiccare bensì i volti finalmente senza mascherine, con dei sorrisi smaglianti in primo piano. I Ferragnez sono pronti per iniziare il nuovo anno.

