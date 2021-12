Il Natale in casa Ferragnez non è andato secondo i piani. Chiara Ferragni aveva organizzato una vacanza da sogno in montagna insieme al marito, ai figli e alla sua famiglia d’origine. L’hotel scelto era lo stesso che già li aveva accolti per le festività del 2019. Poco dopo essere arrivati a destinazione però Chiara e Fedez sono tornati a Milano. La secondogenita Vittoria è stata poco bene e, visto che già qualche settimana fa era stata ricoverata per dei problemi di salute, i due hanno deciso di rientrare in città per essere vicino agli ospedali. Come se non bastasse, una volta a casa, la coppia ha scoperto di essere positiva al Covid. Il 26 dicembre si sono sottoposti a un tampone molecolare e il 27 è arrivato l’esito. I figli al momento risultano negativi mentre Chiara e Federico sono asintomatici.

Natale in solitaria a Milano

Se la tristezza per i piani saltati è tanta, Chiara Ferragni e Fedez hanno comunque reso speciale il 25 dicembre per i loro bimbi. Babbo Natale ha infatti lasciato molti doni per Vittoria e Leone sotto l’albero del loro attico nel quartiere Citylife. I piccoli si sono divertiti a scartare e non sono ovviamente mancate le foto di rito. Pranzo delivery, outfit comodi, momenti di tenerezza casalinga a quattro: non certo il gran giorno che si era prefissata la Ferragni ma il sentimento non è mancato. Per ultima è arrivata la conferma della positività al Covid.

I regali ripetitivi

Dopo che i bambini hanno scartato in abbondanza, è stato il momento dello spacchettamento anche per Chiara Ferragni. Qui però c’è stato un po’ di déjà vu. Negli anni, per Natali e compleanni, l’imprenditrice sembra infatti ricevere la stessa tipologia di regalo: un anello. “Grazie amore Fedez per l’anello di diamanti e grazie mamma e sorelle per quello in oro e diamanti, li amo”, ha scritto Chiara su Instagram, mostrando i nuovi cadeaux. Mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca Ferragni le hanno donato un modello a fascia intrecciata di Crivelli (4.525 euro) mentre il marito ha optato per una veretta con grosse pietre taglio baguette, il cui valore ruoterebbe intorno ai 15mila euro.

Fedez regala anelli da favola

Chiara Ferragni è piena di anelli, molti se li è comprati, altri le sono stati omaggiati da vari brand e diversi sono stati invece acquistati da Fedez. Maxi smeraldo nel 2018, serpente di Bulgari nel 2020: il rapper fa spesso affidamento a questa tipologia di dono, forse un po’ monotono ma sempre molto gradito. In fondo, le dita sono dieci, c’è spazio per tutti!

