Scarpe di lusso e beauty, le passioni di Taylor Mega

Se c’è una cosa in cui Taylor Mega è una vera maestra, è tenere inchiodati i follower allo schermo. Il fisico statuario certo l’aiuta, ma quello che fa la differenza è l’energia e la gioia con cui coinvolge i follower nelle sue passioni. Quella per gli accessori di lusso, ad esempio, soprattutto le scarpe che colleziona e che sfoggia con orgoglio. Poi c’è il fitness e infine il mondo beauty: cura del corpo, massaggi, trattamenti di bellezza di ogni tipo la interessano a tal punto da averli trasformati in un nuovo business.

Ai piedi di Taylor Mega

L’amore sfrenato di Taylor Mega per le calzature di lusso non è una novità. Nel tempo ne ha sfoggiate di bellissime (e costosissime) facendo sognare i follower. “Ci fai vedere l’armadio delle scarpe?” le ha chiesto qualcuno nelle storie Instagram, e lei l’ha accontentato inquadrandone una piccola, ma significativa, parte. Le Jimmy Choo di raso fucsia con fiocchi asimmetrici sono il suo nuovo amore, ma nella sua collezione fanno la loro figura anche le pump in pvc e strass Mach&Mach e sfarzose sling back Amina Muaddi con dettaglio in cristalli.

Avventura beauty, a Milano il suo nuovo centro estetico

Ma il cuore di Taylor Mega non batte solo per le scarpe costose. La cura del copro riveste un’importanza speciale per lei. Per questo, insieme al suo socio e amico Giovanni Urso, ha dato vita a Beauty Retreat, un nuovo centro estetico nel cuore di Milano. “Il mondo beauty è una delle mie passioni. Anche quando sono con le mie amiche mi piace consigliare i trattamenti giusti per loro” ha confidato Taylor Mega a Lookdavip durante l’inaugurazione del suo angolo di benessere.

Per accogliere gli ospiti all’evento ha scelto un abito rosso Revolve attillatissimo, dalle asimmetrie provocanti che lasciavano ammiccare una porzione di lato B. E non potevano mancare le calzature d’effetto: scintillanti pump Le Silla che enfatizzavano le sue gambe chilometriche.

