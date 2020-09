MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Idea regalo Come lo indossa Per tutte le tasche 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sono momenti magici quelli che sta vivendo Katy Perry. La popstar e il fidanzato Orlando Bloom sono da pochissimo diventi genitori di una bimba, Daisy Dove. Come se non bastasse, nella stessa settimana, è stato pubblicato anche Smile, il nuovo album della Perry, dove la cantante racconta della sua rinascita dopo un periodo difficile.

Katy Perry ha documentato sui social tutta la sua gravidanza in lockdown, rendendo i follower partecipi anche dei momenti bui. Diva cristallina, ha sempre lanciato messaggi di positività attraverso il suo account Instagram, seguito da 105 milioni di persone. In particolare Katy si è fatta negli anni paladina contro il body shaming e invita costantemente i fan ad accettarsi così come sono.

Non stupisce dunque che a cinque giorni dal parto Katy Perry abbia deciso di mostrarsi al naturale, per far vedere al mondo intero come appare veramente il corpo di una donna dopo una gravidanza. Complici gli MTV Video Music Awards, a cui ha partecipato molte volte in passato, la Perry ha postato il suo sfavillante look per la serata. Capelli spettinati, volto tirato, reggiseno da allattamento Medela e mutandone contenitivo usa e getta Frida. Uno scatto ironico ma anche molto importante per far capire a tutti, in un mondo sempre più ritoccato, dove stia davvero la normalità. Splendida, come tutte le neo-mamme, nonostante le occhiaie, le insicurezze e la stanchezza. Non ha preso parte alla cerimonia di premiazione musicale ma con questa foto sincera e sentita ha comunque vint alla grande.

