Tra le prossime uscite al cinema c’è Assassinio sul Nilo, film diretto da Kenneth Branagh e ispirato all’omonimo romanzo di Agatha Christie. Un mystery-thriller avvincente, una storia di passione e gelosia con un gruppo di viaggiatori dal look impeccabile. Tra abiti sontuosi e gioielli luccicanti, spicca lo splendido Tiffany Diamond. Si tratta di un raro diamante fancy yellow con taglio cuscino da 128.54 carati con 82 faccette. Lo hanno portato al collo anche Audrey Hepburn e Lady Gaga, e ora sul grande schermo sarà la bellissima Gal Gadot a sfoggiarlo.

Il Tiffany Diamond si aggiunge a una lunga serie di accessori preziosi indossati dalle dive nei film. Indimenticabile il “cuore dell’oceano”, il diamante blu (in realtà uno zircone) al collo di Kate Winslet nel film Titanic. E che dire della collana multifilo di perle e del diadema luminoso di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany? A proposito di tiare, anche Carey Mulligan ne ha indossata una di tutto rispetto in Il Grande Gatsby. In platino, diamanti e perle, è stata disegnata da Tiffany appositamente per il film.

Per una scena di Pretty Woman la produzione ha avuto in prestito da Fred Joaillier gioielli dal valore di 250mila dollari. Si tratta di una parure composta da collier e orecchini in oro bianco 18 carati, rubini e diamanti. Questi ultimi adornano il collo di Anne Hathaway in Ocean’s 8 incastonati in una creazione Cartier. Ma sono anche i protagonisti del maestoso collier indossato da Nicole Kidman in Moulin Rouge!: sono ben 1308 da circa 134 carati.

Diamanti per tutte insomma… d’altronde lo dice anche Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde, sfoggiando al collo un gioiello sfavillante: “I diamanti sono i migliori amici delle donne”. Se vuoi rifarti gli occhi prima di andare al cinema a vedere “Assassinio sul Nilo”, guarda la gallery con i gioielli più belli dei film…

