Chiara Ferragni cede al premaman (firmato) ma non rinuncia alla sensualità

“Ciao Baby”, scrive Chiara Ferragni di fianco all’ecografia della bimba che porta nel pancione. A marzo l’influencer diventerà mamma per la seconda volta, lei e il marito Fedez daranno presto una sorellina a Leone. La gravidanza di Chiara procede a gonfie vele tra un impegno sul set e l’altro. A causa della pandemia il lavoro si è ridotto anche per la Ferragni e, ora che può, l’imprenditrice gira una campagna pubblicitaria dopo l’altra.

Chiara Ferragni trascorre anche moltissimo tempo nel suo lussuoso appartamento milanese. Le giornate scorrono serene tra i giochi con il suo bimbo, le sedute di make-up, la preparazione di qualche manicaretto (sponsorizzato) in cucina e ovviamente i cambi di outfit nell’enorme cabina armadio. In fondo il fenomeno Ferragni è nato proprio dalla sua passione per la moda. Anche in dolce attesa, Chiara sta dando prova del suo spiccato senso dello stile.

Vestire le forme che cambiano in continuazione non è certo facile. La pancia cresce, il seno lievita, le gambe si appesantiscono. E’ la stessa Chiara Ferragni ad aver ammesso nei giorni scorsi su Instagram di sentirsi molto più gonfia questa volta e a chiedere consigli ai follower per migliorare il senso di fastidio. In fatto di look però Chiara è sempre sul pezzo. Fino ad ora ha preferito un abbigliamento sì comodo ma non certo premaman. Ai morbidi pantaloni della tuta la Ferragni abbina spesso dei top cortissimi che svelano la pancia e mostrano il davanzale.

Adesso qualcosa sembra essere cambiato perché la Ferragni ha postato una serie di scatti con addosso un completo in tartan della linea maternity Bianca Balti Collection (1.184 euro). Abito svasato e giacchino corto dal sapore anni 50, questa mise retrò è quanto di più lontano siamo abituati a vedere addosso a Chiara Ferragni. Un outfit composto e elegante, perfetto per le feste che nasconde però totalmente il pro-gravidico che Chiara non perde occasione per mostrare: il décolleté esplosivo. “Faccio più foto possibile con le tette in bella mostra prima che scompaiano di nuovo”, ammette lei. Fedez sembra approvare e i fan pure.

