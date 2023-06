Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo al mare tra divertimento e passione

Vacanze in Sardegna per la coppia, sullo yacht di famiglia insieme ai figli: i look da relax

Sono ufficialmente iniziate le vacanze per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. La coppia, con i cinque figli, ha scelto la Sardegna per dare il benvenuto all’estate. Tra il maxi yacht di proprietà del calciatore e la villa da favola in affitto, il lusso non manca. Ovviamente anche i loro look sono firmatissimi.

Vacanze in Sardegna

Cristiano Ronaldo ha da poco terminato la sua prima stagione calcistica in Arabia Saudita, all’Al-Nassr Football Club. A Riyad la loro vita scorre tranquilla tra gli impegni lavorativi, la scuola dei bambini e un po’ di relax. Nonostante qualche polemica e le indiscrezioni che periodicamente danno la loro love story come terminata, i due sembrano più sereni e uniti che mai, almeno a giudicare dai post social. Il forte affetto familiare è stato ancora una volta dimostrato da Georgina Rodriguez su Instagram. CR7 è infatti atterrato (ovviamente a bordo di un volo privato) in Sardegna dall’Islanda, dove il Portogallo ha giocato per la qualificazione a Euro 2024. Quando i bimbi hanno visto il papà gli sono corsi incontro, abbracciandolo con gioia. Lui, casual ma chic in una t-shirt bianca di Louis Vuitton (820 euro), li ha salutati con dolcezza.

Divertimento al largo

Poco dopo essersi sistemati nella super villa, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono saliti al bordo dello yacht. Con loro c’erano quattro dei cinque figli. La famiglia si è divertita moltissimo, tra bagni in mare e tuffi adrenalinici. CR7 è apparso felice come un bambino, facendosi riprendere mentre si lanciava dal ponte, poi si è concesso una pausa sulla sdraio, bevendo un drink. Anche i piccoli non hanno perso occasione per una nuotata, ridendo con gusto. Alla fine la happy family si è messa in posa per uno scatto di gruppo.

Modaioli in barca

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno anche trovato il tempo per una foto sensuale di coppia. I due, felici e già abbronzati, guardano dritto nell’obiettivo. Nello scatto spiccano i loro look marittimi e costosi. Dopo aver fatto colpo al Festival di Cannes, per la modella spagnola è tempo di bikini. Le sue forme sono strizzate in un costume verde militare con il top a triangolo. Scelta fashion per CR7 con i boxer tutti loghi firmati Dolce&Gabbana. Entrambi celano lo sguardo con degli occhiali da sole scuri: il modello della Rodriguez è firmato Prada (380 euro) mentre quello di Ronaldo è di Tom Ford. Gli occhi sono coperti ma i sorrisi parlano chiaro: Georgina e Cristiano navigano in acque tranquille! Guardali nella gallery.

