Chiara Ferragni con il panta-mutanda… alla festa dell’asilo

Sarà un’estate bollente per Chiara Ferragni. Per lo meno per quanto riguarda gli outfit. Nonostante i temporali, le escursioni termiche, il meteo imprevedibile, l’influencer milanese ha già iniziato a indossare capi stuzzicanti e maliziosi. L’ultimo è un panta-mutanda che fa discutere. Lo abbiamo visto anche su Rita Ora.

Chiara Ferragni ha sempre sperimentato nella moda: top brand mescolati a designer emergenti popolano il suo guardaroba. Cut out, oblò, trasparenze e lace up sono una costante dei suoi look: la sensualità è usata come spunto social e occasione per dibattiti. Ed ecco che il panta-mutanda Julfer si dimostra perfetto per l’occasione.

Chiara Ferragni mostra il suo look ai follower in ascensore, come di consueto. Un total black abbastanza sobrio se non fosse per quell’indumento particolare. “Un look che alcuni ameranno altri odieranno… come sempre!”, esordisce lei, inquadrando solo il volto. Poi l’inquadratura scende mostrando il dettaglio che fa la differenza: ampi tagli sui fianchi che trasformano un jeans nero in un pantalone di tendenza. Fasce trasparenti lateralmente contribuiscono al gioco del vedo-non-vedo. Il resto, nella norma: un crop top Diesel, una borsa Ferragamo, ballerine Chanel ai piedi.

“Le mutande ce le ho, anche se sono nascoste”, Chiara Ferragni tranquillizza i follower. Dove starà andando con i sexy panta-mutanda? Lo scopriamo dalle storie pubblicate dalla super mamma: alla festa della scuola di Leone.

Nel cortile dell’asilo, tra i bambini felici di iniziare le meritate vacanze, ci sono anche i Ferragnez. Desterà qualche imbarazzo nella esclusiva comunità scolastica il panta-mutanda della Ferragni? A dire il vero, quello che si sente fuori posto è Fedez.

“Tutti i papà sono in giacca e cravatta, io mi confondo con i più giovani” dice l’artista, poi mostra il suo look casual. Guardalo in pantaloncini e ciabatte nella gallery.

