Lourdes Leon Ciccone indossa… solo la borsa

Sexy e in posa come mamma l’ha fatta, o quasi: Lourdes Leon Ciccone nella campagna di Dion Lee è vestita solo con delle borse e un paio di stivali over the knee. Sono scatti a tutta sensualità e dal gusto bondage quelli realizzati da Carlota Guerrero, con la figlia di Madonna sexy tra le catene.

Gli scatti provocanti

Un trio di scatti provocanti e sexy quelli che Lourdes Leon Ciccone ha pubblicato sui social e che la vedono protagonista della nuova campagna di Dion Lee.

In uno indossa due borse allacciate insieme a formare una sorta di reggiseno mentre una terza, come una specie di altalena, nasconde il pube. Gli stivali lace-up che porta ai piedi contribuiscono a creare un’atmosfera bondage. Un’altra foto la ritrae in primo piano con delle catenelle ad anello caratteristiche del brand attaccate alle ciglia, mentre nell’ultima è tutta nuda seduta al computer, fatta eccezione per una body chain intorno alla vita.

Con l’ascella depilata

Nelle foto scattate per Dion Lee, Lourdes Leon Ciccone posa con le braccia sollevate rivelando le ascelle perfettamente lisce. Una cosa normale solo all’apparenza, visto che la 26enne ha fatto della mancata depilazione un motivo di orgoglio (seguendo la scia di mamma Madonna). Non solo le ha sfoggiate all’ultimo Met Gala: già nel 2021 ha posato per Mark Jacobs catturando l’attenzione, oltre che per i look colorati e audaci, per i peli sotto le braccia. Ancora prima, nel 2018, era stata la musa di Converse e, nemmeno in quell’occasione, era ricorsa al rasoio.

Il legame con Madonna

Audace, disinibita, sempre pronta a osare: Lourdes Leon Ciccone ha preso tutto da Madonna. Di recente, quando la pop star ha lottato con gravi problemi di salute che hanno fatto temere il peggio, non le ha fatto mancare il sostegno come ha ricordato anche la regina della musica pop: “I miei figli ci sono stati per me”, ha scritto postando una foto con la primogenita. Le due sono legate da un rapporto molto intimo e complice e sono accomunate dalla passione per la trasgressione. Da questo punto di vista, Lourdes è la degna erede di sua madre.

