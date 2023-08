Heidi Klum bollente in costume per le vacanze italiane con Tom Kaulitz

La top model 50enne a Capri con il marito sfoggia un look sensuale via l'altro

Come ogni anno, Heidi Klum sta trascorrendo le sue vacanze in Italia. E’ ancora una volta la Costiera Amalfitana la meta scelta dalla top model. Proprio a Capri nel 2019 Heidi ha sposato Tom Kaulitz e qui i due sono tornati adesso per il quarto anniversario di matrimonio. Innamoratissima e splendida, la Klum è una visione… e i suoi look sono super sexy.

Un vulcano a 50 anni

Il tempo sembra essersi fermato per Heidi Klum: a 50 anni la tedesca è più in forma che mai. Conduttrice, modella, imprenditrice: Heidi è un vulcano. E lo stesso accade nella sua vita privata. L’amore con Tom Kaulitz prosegue all’insegna della passione ma la Klum è anche una mamma affettuosa e presente. I quattro figli compaiono spesso sui suoi social e non mancano le occasioni di lavoro insieme alla primogenita Leni Klum. La campagna mamma-figlia per Intimissimi del 2022 è stata un grandissimo successo. La 19enne ha un’avviata carriera nel mondo della moda. Molto richiesta dai brand, si sta rapidamente facendo strada nel fashion.

Innamorati in Italia

“Ich bin soooo verliebt in Dich. Happy Anniversary mein Liebling” (Sono così innamorata di te. Buon anniversario tesoro): è un mix di lingue, inglese e tedesco, il messaggio che Heidi Klum riserva al marito per augurargli buon anniversario. La modella posta una carrellata di immagini piene d’amore, scattate in Italia. Una romantica cena sul balcone, le gite in motorino (dove lei indossa delle ciabatte di montone super cool firmate Hermès), i primi piani con sorrisi esagerati: le attività in Costiera non mancano. I due si concedono anche una gita in barca ai Faraglioni, dove posano abbracciati e felici.

I look da vacanza

La valigia di Heidi Klum per le vacanze in Italia è all’insegna della sensualità. Con il suo fisico bollente, a lei piace mettersi in mostra e i follower apprezzano. I costumi da bagno ovviamente abbondano. Il micro bikini marrone dallo slip succinto sottolinea il fisico mentre l’intero floreale con dettagli cut-out di Magda Butrym (405 euro) enfatizza il seno. Non è la prima volta che Heidi punta sul décolleté, l’aveva fatto anche a maggio sul red carpet del Festival di Cannes. “Ricordatevi di mangiare la frutta”, scrive lei, mentre posa con due piatti colmi di golosità, strizzata nel modello colorato. I fiori ritornano anche per un pranzo in un ristorante esclusivo: il minidress di Charo Ruiz (429 euro) è malizioso. Per la spiaggia invece la Klum opta per una divertente borsa in paglia firmata House of Muamua (235 euro). Guarda tutti gli outfit da viaggio nella gallery.

