Chiara Ferragni va alla Scala ma la mamma le ruba la scena

Chiara Ferragni è stata, ancora una volta, al centro delle polemiche. L’influencer ha postato con orgoglio foto e video dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid, invitando tutti i follower a fare lo stesso. I complottisti si sono scatenati, accusandola di aver finto di ricevere l’iniezione. Lei ha prontamente smentito, archiviando così la vicenda. Nella stessa giornata si è poi concentrata su qualcosa di decisamente più glam, il ritorno alla vita mondana.

“Ragazzi, questo è stato il mio primo evento da quando è iniziata la pandemia, oltre un anno fa”, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, pubblicato un fiume di contenuti a documentare la sua serata. L’influencer ha partecipato a un concerto privato organizzato da Bulgari al Teatro alla Scala di Milano. Nella storica location meneghina la maison di preziosi ha celebrato Magnifica, la nuova collezione di alta gioielleria. Global ambassador del brand, la Ferragni ha ovviamente indossato una parure da sogno, composta da un choker in diamanti abbinato a un braccialetto con lo stesso motivo e a grossi orecchini.

Chiara Ferragni era una principessa in un abito haute couture di Dior. Il modello plissettato color champagne era arricchito da un motivo a corde sul busto. C’è però un’altra donna che è riuscita a rubarle la scena. L’imprenditrice infatti non è stata accompagnata all’opera dal marito Fedez, bensì da Marina Di Guardo. La mamma di Chiara era una visione nel vestito con bustino drappeggiato di Atelier Emé. Il rubino acceso del tessuto enfatizzava l’incarnato di Marina, che ha aggiunto un’ulteriore nota di colore con il rossetto in pendant. Anche lei si è ovviamente affidata ai gioielli Bulgari per l’occasione. “Mia mamma era la più bella di tutte”, ha ammesso la Ferragni una volta tornata a casa. Come darle torto?

Related Posts