A pochi giorni dalla loro presentazione, le nuove divise formali degli Azzurri agli Europei 2021 fanno già discutere. Dopo l’anteprima a “Notte Azzurra”, un sacco di commenti ironici hanno inondato la rete. I tifosi insomma, hanno storto il naso, nonostante il look della squadra italiana fosse firmato da Giorgio Armani.

Le critiche sui social

“Sembriamo la Nazionale Italiana Cuochi”, ha scritto qualcuno. “Benvenuti al Grand Hotel” ha ironizzato un altro internauta. Dalla ristorazione alla Crociera sul Mediterraneo, il disappunto dei tifosi è palese. La divisa ufficiale della Nazionale Italiana non ha riscontrato il consenso che ci si aspettava. Eppure, si tratta di un omaggio ad Enzo Bearzot, figura iconica del calcio nazionale.

L’intento di Armani

L’abito, dall’aspetto rilassato, si ispira all’eleganza dello storico allenatore che ha guidato la nazionale italiana durante il campionato mondiale di calcio 1982, vinto dagli Azzurri. La giacca azzurro/bianco con collo alla coreana, in cotone leggero è abbinata a pantaloni morbidi neri. Sul petto lo stemma dell’Italia, nel cuore la grinta che ci contraddistingue, addosso lo stile essenziale e nonchalant tipico del Belpaese e caratteristico di Bearzot.

“Ho immaginato un abito leggero ma pieno di dignità, come dignitoso e fiero deve essere il nostro spirito in questo momento”, ha precisato Giorgio Armani.

I pareri positivi sulla divisa

Sono tanti, comunque, anche i pareri positivi che le divise formali Emporio Armani hanno ricevuto. Tra tutti, anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Un abito in grado di unire ed esaltare tre caratteristiche fondamentali di questa Nazionale così giovane, elegante e determinata”, ha dichiarato.

Con buona pace dei tifosi, l’Italia non potrebbe essere rappresentata in maniera migliore, agli Europei 2021, se non con uno stilista della caratura di Giorgio Armani. In attesa di vederli sul campo, osserviamoli in panchina, rilassati ed eleganti.

