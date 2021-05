La cantante in centro a Milano con un look comodo ma sensuale fa il pieno di flash con i "rettili" di Bulgari addosso

Pranzo in compagnia nel cuore di Milano per Elodie. Complice il bel tempo, la cantante ha passato qualche ora seduta nel giardino di un famoso ristorante del quadrilatero. Non si sa se fosse con gli amici o con dei partner di lavoro, di fatto l’artista sembra essersi divertita molto. I paparazzi sono sempre in agguato e si sono subito accorti di lei che, simpatica e allegra, non si è tirata indietro e ha anche mandato baci a favor di camera.

Tra musica e moda

Artista a tutto tondo e donna impegnata nella lotta alle discriminazioni, Elodie è sulla cresta dell’onda da anni. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 l’ha definitivamente consacrata come una delle star del nostro panorama. Dopo l’infanzia difficile, di cui lei stessa ha raccontato in più occasioni, la cantante di sta godendo ora i frutti del suo successo. Ma non c’è solo musica nella sua vita, Elo è anche richiestissima nel mondo della moda. Di recente è stata annunciata la sua partnership con Bulgari, è lei la nuova ambassador per l’Italia della maison.

A spasso con i serpenti

Elodie è splendida negli scatti pubblicitari con addosso i preziosi del brand di lusso ma, anche in occasione della sua giornata a spasso per il centro della città, non ha rinunciato a gioielli e accessori firmati Bulgari. Sulla borsa (3.100 euro) è in bella vista la testa del serpente simbolo del marchio mentre al dito la popstar aveva l’anello della collezione Viper (7.100 euro). Sono dunque i serpenti preziosi il comune denominatore del suo look.

Un outfit sì prezioso ma anche comodo e decisamente sensuale. Elodie è splendida con le sneakers Moncler (450 euro) abbinate a una minigonna marrone in maglina e a una camicia bianca. Il suo corpo mozzafiato, forgiato da anni di danza, attira gli sguardi e fa salire le temperature in una già calda giornata milanese.

