Chiara Ferragni con i figli sempre addosso… nei gioielli personalizzati

Qualche settimana dopo la nascita di Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez avevano lanciato un sondaggio sui loro rispettivi profili Instagram. Lei voleva il push present, lui non voleva comprarglielo: alla fine ha vinto il sì. Ma cos’è il push present? Letteralmente il “regalo della spinta”, è il presente che si usa fare da mariti e compagni alle neo-mamme dopo il parto. Una tradizione dei paesi anglosassoni, molto in voga anche da noi da qualche anno.

Il regalo di Fedez

Se sei l’influencer di moda più famosa del mondo non è di certo facile farti dei regali. Fedez ci ha messo un po’ a trovare il dono per la moglie e alla fine ha optato per un bracciale rigido a due fili in oro bianco con pavé di diamanti a ricoprire due cuori e le lettere V e L (rispettivamente Leone e Vittoria, i nomi dei figli). “Li ha disegnati lui per me”, ci ha fatto sapere Chiara Ferragni orgogliosa. In queste settimane di maternità la Ferragni mostra spesso i regali ricevuti per il lieto evento, il secondo parto appunto.

Collane per tutti i gusti

Che Chiara Ferragni abbia una passione per i gioielli non è una novità, ne ha moltissimi, alcuni da decine di migliaia di euro. Ma, tra tutti, l’imprenditrice sembra avere una predilezione per i preziosi personalizzati con i nomi dei figli. Sono svariate e tutte bellissime le collane che le adornano il collo: Chiara si riprende spesso mentre allatta Vittoria e i collier saltano all’occhio. Sono dolcissimi i due angioletti smaltati di Merù Gioielli, regalo di nonna Marina Di Guardo. Ricorda le medagliette dei militari americani il ciondolo Talisman di Pdpaola: Chiara ci ha fatto incidere i nomi dei suoi bambini.

Bracciali vistosi e anelli graziosi

Passiamo alle braccia. Sia il polso destro che quello sinistro sono impreziositi da bracciali vistosi, dove spiccano i modelli personalizzati, come quello con dettagli rosa di Rossella Catapano. Non mancano gli anelli, dalla graziosa fedina con la V di diamanti di Tranquilli 1891 alla proposta di Broart con le parole Vittoria e Leone che le avvolgono il dito. Fan del multistacking (il mettere tanti accessori tutti insieme), Chiara Ferragni si ricopre quotidianamente il corpo di gioielli. Curiosi di scoprirli nel dettaglio? Li trovate nella gallery.

