Chiara Ferragni mostra il didietro agli hater… e scoppia la polemica

Settimana in crescendo di sensualità per Chiara Ferragni e, di conseguenza, di polemiche. L’influencer adora alzare sempre più l’asticella della provocazione, scatenando le reazioni dei leoni da tastiera. E’ proprio a loro che l’imprenditrice ha deciso di mostrare il posteriore. Letteralmente.

Le foto dello scandalo

“Io che mi guardo le spalle dagli haters”, scrive Chiara Ferragni su Instagram, come caption di una serie di foto dove esibisce il lato B in un sensualissimo outfit vedo-non-vedo firmato da Ludovic de Saint Sernin. I pantaloni (1.290 euro), con un motivo lace-up sulle game, sono formati da una miriade di sottilissime fettucce grigie. Chiara sale le scale, ben consapevole di come i suoi movimenti provochino maliziose aperture sul derrière. Fotografata da sotto, la Ferragni è super sexy. Non è da meno il top, realizzato in cristalli, che espone parzialmente i capezzoli. Un pezzo unico, realizzato su misura, in vendita a 9mila euro.

Una mamma sexy

Ma perché Chiara Ferragni ci regala una posa sensuale via l’altra? Da anni l’imprenditrice ci tiene a sottolineare come anche una mamma possa essere sexy, senza per questo intaccare il suo ruolo genitoriale. L’esposizione della pelle nuda e la consapevolezza del proprio sex appeal non devono mai mettere in discussione l’impegno materno. La sua battaglia riscuote sì consensi ma anche una valanga di critiche. Com’è consuetudine, i commenti non si sono fatti attendere. Forse l’outfit più brutto che abbia mai visto – Qui fu la morte dell’eleganza – Sta diventando volgare e nemmeno se ne rende conto – Cambia disco altrimenti uno si annoia – Chissà cosa penseranno i tuoi figli.

Fedez apprezza

La reazione più simpatica arriva però dal marito Fedez, che sotto al post ha scritto: “Io che cado dalle scale”. Il rapper ha sempre accolto con orgoglio l’approccio fashion della moglie, prendendola sì in giro (Ti ricordi quando ha tagliato la maglietta sul seno?) ma supportandola allo stesso tempo. Lei apprezza e si mostra senza vergogna, in barba agli odiatori del web. In questi ultimi giorni abbiamo visto Chiara Ferragni con le ciliegine sul décolleté, in piedi nella vasca da bagno coperta solo di (poca) schiuma e ora con le cordicelle sul didietro. Quale outfit preferisci?

