Sono state nozze romanticissime quelle di Toni Garrn e Alex Pettyfer. Su uno scoglio dell’isola di Paros, in Grecia, abbracciati dal mare e circondati dalle persone più care, si sono giurati amore eterno… per la seconda volta. Sì perché la coppia aveva già detto sì nel 2020 (ne abbiamo parlato QUI) ma ora ha voluto rinnovare le promesse in una location tutta speciale. La sposa ha stupito tutti, sfoggiando ben 4 abiti, uno più bello dell’altro. Davvero degni di una super modella.

Toni Garrn eterea in abito da sposa

Le prime nozze tra Toni Garrn e Alex Pettyfer si erano svolte nell’ottobre 2020 ad Amburgo. In quell’occasione la supermodella aveva scelto come abito da sposa uno slip dress in seta color crema. Per il sì vista mare con l’attore ha optato per un’eterea creazione su misura di Elie Saab dalla linea scivolata che lasciava intravedere una base in pizzo con ampia scollatura, maxi spalline e un drappeggio sul punto vita. A completare la mise, un velo di tulle dal taglio vivo appuntato sullo chignon da ballerina.

Dea sexy per il ricevimento

Come ormai è abitudine tra i vip (ma non solo), per il ricevimento anche Toni Garrn ha optato per cambio di look. Con il suo secondo abito da sposa, firmato Alberta Ferretti, la modella era una dea sexy, con il corpo perfetto accarezzato dal tessuto bianco leggero e lucente. Un intreccio all’altezza della vita scopriva i fianchi e l’ampia scollatura sul retro con catenelle intrecciate che lambiva il lato B era piccante al punto giusto. Una mise perfetta per godersi le danze al tramonto.

Romantica e chic al taglio della torta

Non c’è due senza tre e così Toni Garnn, per il taglio della torta, ha lasciato a bocca aperta con il terzo abito da sposa, realizzato da Ermanno Scervino. Stavolta la sua scelta è caduta su un longdress di pizzo bianco con scollo all’americana e spacco che saliva fino alla coscia, con delicate trasparenze che creavano un intrigante gioco di vedo non vedo.

Top e minigonna per l’after party

Tre outfit non erano abbastanza, e così Toni Garrn ha stupito tutti anche con un quarto abito da sposa. La supermodella ha lasciato la pancia scoperta indossando un completo Amen composto da reggiseno e minigonna bianchi bordati da pietre colorate. Di certo insolito per un matrimonio, ma perfetto per scatenarsi fino a notte fonda insieme ad Alex Pettyfer.

Ti piacciono gli abiti da sposa di Toni Garrn? Guardali nella gallery.

