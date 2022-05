Chiara Ferragni e le altre coperte solo con la foglia di fico

La foglia di fico per coprire le nudità. Chi non ricorda la storia di Adamo ed Eva, narrata nella Genesi? I due, dopo aver mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, avevano iniziato a provare vergogna. Da lì la necessità di celare il corpo nudo. Una metafora biblica che indica l’intenzione di nascondere, alla meglio, un’azione poco onesta. Passiamo ora al 2022, anno in cui la foglia di fico torna protagonista ma con accezioni ben diverse.

Chiara a Portofino

Sono tante le star che per questa primavera-estate sembrano aver individuato un trend comune: il top a foglia di fico. Nastri intrecciati sul busto e coppe in pizzo, questo reggiseno unico è firmato AndreAdamo (184 euro). Il designer di Crotone si sta facendo strada nel mondo del fashion che conta e le vip fanno a gara per sfoggiare le sue proposte. L’ultima ad aver scelto questo capo è Chiara Ferragni (ECCOLA scandalosa a Palermo). A Portofino per il weekend con il marito Fedez, l’imprenditrice ha lasciato tutti a bocca aperta per aver indossato il modello durante una cena. Jeans neri e pump bianche The Attico completavano il suo look mozzafiato. Lei ha posato in terrazza, davanti a fiori e candele, e quando è sceso il fresco della sera si è coperta con una giacca in pelle.

Elodie come Eva

Solo pochi giorni prima anche Elodie aveva optato per un look simile. In uno shooting per V Magazine la cantante ha posato strizzata nel reggiseno AndreAdamo. Lunghissimi capelli sciolti e mossi, pantaloni in denim larghi e sguardo sensuale: l’artista è una splendida Eva dei giorni moderni. Un trend che si fa strada questo dei copricapezzoli floreali: vi ricordate Bella Hadid all’after party del Met Gala? Ad aver inaugurato questa tendenza è stata però Gilda Ambrosio a febbraio. La stilista e influencer si era fatta ritrarre in auto durante la fashion week, con addosso il top in versione bianca. Pareva non sentire il freddo meneghino o forse faceva finta di niente. Del resto, chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire. Sbircia nelle gallery le bellissime con la foglia di fico.

