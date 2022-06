La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei è firmata Gucci

Se sarà o meno il tormentone dell’estate lo si potrà dire solo tra qualche mese. Di certo, a due settimane dall’uscita, La Dolce Vita era già disco d’oro. Le carte in regola per essere un successo ci sono tutte: tre pezzi grossi della musica Fedez, Tananai e Mara Sattei, un titolo furbo che è una citazione felliniana, un testo più che orecchiabile, un ritornello (“La vita senza amore”) candidabile ad aforisma e… dei look che più trendy non si può.

Fedez e i tormentoni estivi

Dopo Mille, il successo della scorsa estate in cui cantava con Achille Lauro e Orietta Berti, Fedez si ripresenta sul panorama musicale estivo con La Dolce Vita. Il video ci riporta alle atmosfere delle vacanze italiane anni 60: i gelati, i balli in spiaggia, la vespa… Non si fanno mancare nulla i tre protagonisti: inclusi dei look di tutto rispetto che tra pois e stampe floreali ripropongono la moda del periodo.

Fedez: “Damiano, spostati!”

Sono tutti firmati Gucci gli outfit dal gusto vintage de La Dolce Vita. Lo comunica scherzando Fedez che nelle storie di Instagram scrive “Ykaar spostati per favore eh”, taggando Damiano David, il frontman dei Maneskin, che notoriamente sono vestiti dal brand di moda considerato tra i più cool del momento (riguarda i loro look più chiacchierati QUI).

Fedez ha un look da damerino, con camicia verde a pois sotto al gilet, abbinata a pantaloni marroni e scarpe in pelle rosa con fibbie. Completano il look occhiali da sole oversize tartarugati con lenti arancioni.

La Dolce Vita di Mara Sattei

Non teme il caldo in spiaggia Mara Sattei, che con il completo Gucci con stampa tulipano è in perfetto stile anni 60, mentre balla un twist sul tettuccio di una Giulia Alfa Romeo. Pettinatura con le onde, spille appuntate sul bavero completano il suo outfit.

Il suo inciso “Non so dirti di no quando vivo solo per noi…” è il tema protagonista del brano. Lei si fa corteggiare ma alla fine, cede.

Inarrestabile Tananai

E veniamo a Tananai, che canta con la consueta ironia (“Droga?”), guardando negli occhi la Sattei. Dopo l’ultimo posto ottenuto a Sanremo non c’è palco che non riesca a conquistare. Per lui lo stylist Nick Cerioni (lo stesso del body blasfemo di Achille Lauro) ha scelto capi e accessori dell’ultima capsule in collaborazione ADIDAS X GUCCI: niente di più ambito tra i fashionisti di tutto il mondo! “La vita senza amore dimmi tu che vita è”, cantano i tre. E se sostituiamo la parola amore con Gucci… il pezzo funziona lo stesso.

Related Posts