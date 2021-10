Chiara Ferragni, dopo i capezzoli metallizzati, ecco le mammelle d’oro

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy Da copiare 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con dei copricapezzoli oro, unico minuscolo particolare che le nascondeva in parte il seno (QUI i dettagli), Chiara Ferragni aveva lasciato tutti a bocca aperta durante la Paris Fashion Week. Il suo outfit Schiaparelli, all’apparenza casual e composto, con i jeans scuri e una giacca in pelle, nascondeva un top provocante, che svelava il décolleté. Ed è proprio sul lato A che l’influencer ha deciso di puntare nuovamente.

Le mammelle sul maglione

Dalla capitale francese Chiara Ferragni è tornata a Milano per trascorrere qualche giorno con la famiglia e gli amici. Spensieratezza con i figli Leone e Vittoria, cene in compagnia degli affetti più cari, romanticismo con Fedez: l’imprenditrice si è goduta attimi di relax. Finito il weekend la Ferragni è tornata a Parigi e lì, ancora una volta, ha sfoggiato un look con focus sul seno. Un completo total white, con maglione a coste e jeans, sempre firmato Schiaparelli. Sul pullover a collo alto però erano applicate due mammelle oro. Consapevole dell’impatto della sua mise, Chiara si è fatta scattare una serie di foto, sia in hotel che al ristorante.

Fedez la prende ancora in giro

Chiara Ferragni e Fedez adorano prendersi in giro. I loro scherzi e le frecciatine divertono moltissimo gli utenti. Con il top trasparente nero, il rapper non aveva perso occasione per punzecchiare la moglie, tagliando una maglietta proprio sui capezzoli e pubblicando uno scatto dal terrazzo del loro attico meneghino. Con questo nuovo look, l’artista ha preferito invece commentare sotto il post. “Hai rubato le tettine ad Ironman?”, ha scritto, riferendosi all’armatura del famoso personaggio dei fumetti. Manager, mamma, moglie: già si sapeva che la Ferragni ha i superpoteri!

