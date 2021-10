MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Elodie conquista il pubblico di Italia 1. E’ lei la prima delle conduttrici che si alterneranno sul palco de Le Iene. La cantante si è mostrata spumeggiante e volitiva come sempre. E smessa la “divisa” con cravattino ha stupito con un look infuocato, dalla testa ai piedi. Non sono state probabilmente scelte a caso le scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

“Voglio parlare con le mie amiche”

Non solo musica per questa artista 31enne, che parla al cuore degli italiani. Tra un servizio e l’altro, ecco una Elodie che mostra leggerezza e maturità. Sguardo magnetico e parole toccanti. Il suo monologo, legato al caso di Dayane Mello, coglie nel segno: le donne hanno il diritto di dire no fino all’ultimo. “Non dobbiamo sentirci in colpa. Possiamo dire ‘non mi va più, sono stanca’. Non dobbiamo sentirci sbagliate per questo”. “Fra ammirare un corpo e possederlo c’è il consenso”, precisa Elodie.

Poi il discorso diventa forse più personale. “Una donna non può dire con quanti uomini è stata a letto… Hai paura del mio passato? Di conoscermi? Non voglio essere giudicata, sono orgogliosa di me”. La riflessione sul ruolo della donna, nella coppia, è tagliente: “Quando decidi di dare tutto è il momento in cui ti annulli”.

Elodie, Versace girl

E’ quasi un déjà vu, vederla parlare a cuore aperto: impossibile non ripensare al toccante discorso fatto a Sanremo (riguardala QUI). Anche allora, il look scelto era rosso. A Le Iene, Elodie ha indossato un vestito corto con spalline e scollo grafico, di Versace. Capelli legati in una lunga coda riccia e make up naturale.

E sono sempre della Medusa le scarpe rosse con plateau che la cantante si è simbolicamente sfilata a fine puntata. Sono il “testimone” tra le conduttrici. “Abbiamo un problema: ho il 41!” avvisa Elodie a piedi nudi. “Saranno problemi di Rocio!” concludono scherzando Nicola Savino e la Gialappa’s.

