Sfilata di Re e Regine per l’incoronazione di Naruhito

Non capita tutti i giorni di vedere tante teste coronate riunite insieme: l’incoronazione dell’imperatore giapponese Naruhito è stata una di queste occasioni. Se durante la cerimonia il protagonista è stato proprio lui, al banchetto di festeggiamento Re e Regine di tutto il mondo, sfoggiando i simboli del loro potere, hanno attirato l’attenzione di giornalisti e fotografi.

Una serata senza eguali, dove circostanza e festeggiato richiedevano presenza e stile di livello altissimo: abiti che definire “principeschi” è quasi riduttivo, trattandosi appunto di sovrani, corone e tiare sui capi.

Splendida la regina Letizia di Spagna, con un abito Carolina Herrera fuxia caratterizzato da una cascata floreale sul busto e tiara Fleur de Lys sulla testa. Non era da meno la regina Maxima d’Olanda, con un lussuoso abito Jan Taminiau dai motivi geometrici, sui toni del rosso. Pizzo delicato sull’abito a sirena Elie Saab della principessa Victoria di Svezia, mentre la regina Mathilde del Belgio ha optato per un abito dorato. Elegantissimi anche i sovrani maschi intervenuti al banchetto con i baveri straripanti di mostrine, dall’erede al trono britannico Carlo principe del Galles al principe Alberto di Monaco al re Filippo VI di Spagna.

Presenti anche sultani, politici, primi ministri, Nicolas Sarkozy, il Cardinal Monterisi in rappresentanza del Vaticano: tutti a far la riverenza davanti agli imperatori del Giappone. Piccola gaffe per la moglie del presidente ucraino, Olena Zelenskaya che si è presentata con un abito giallo, colore concesso in Giappone solo alla famiglia reale.

A proposito, pare che l’imperatrice Masako abbia indossato per l’occasione la grande tiara Meiji, come fece sua suocera alla cerimonia di intronizzazione del principe ereditario Akihito nel 1990: un gioiello che si narra contenga contenga fino a mille diamanti incastonati in platino.

