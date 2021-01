Chiara Ferragni con il serpente nel seno esplosivo

“Faccio più foto possibile con le tette in bella mostra prima che scompaiano di nuovo”, aveva dichiarato Chiara Ferragni qualche settimana fa. Incinta di sei mesi, l’influencer aspetta una bambina dal marito Fedez. A marzo i due daranno una sorellina al piccolo Leone. La gravidanza procede a gonfie vele, il corpo cambia e il seno… lievita. Orgogliosa delle sue forme, Chiara si fotografa di continuo da tutte le angolature. Lei si sente bene e lancia un messaggio di body positivity a tutte le donne. Accettatevi e piacetevi.

La gravidanza ti fa sexy

Topless, pancia scoperta, abiti e top dai tagli strategici, zoom sulle rotondità. La dolce attesa ha reso Chiara Ferragni sexy e confidente. Chiusa in casa a causa delle restrizioni per contrastare la pandemia, l’imprenditrice trascorre un sacco di tempo nel guardaroba. Il pigiama, l’intimo, il look per il giorno e quello per le passeggiate: la Blonde Salad cambia circa quattro outfit al giorno. Con un armadio illimitato, tra ciò che compra e ciò che riceve, Chiara indossa con nonchalance un vestito dopo l’altro e non è solita rimettere le stesse cose più volte. Ma se qualcosa le piace particolarmente allora ecco che la Ferragni lo ripropone con insistenza.

Il nuovo (e costoso) accessorio preferito

E’ il caso di un accessorio che ha fatto la sua comparsa negli scatti social di Chiara Ferragni il 24 dicembre. Per la cena della Vigilia Chiara ha indossato, oltre a un grazioso maglioncino rosso di Giuseppe di Morabito, anche una spettacolare collana di Bulgari. Realizzata in oro rosa e rubellite con pavé di diamanti, il prezioso appartiene all’iconica collezione Serpenti e vanta appunto un grosso ciondolo con la testa di un serpente. In vendita a 15.200 euro è un pezzo che non passa certo inosservato. Anche la Ferragni deve essere rimasta ammaliata dallo sguardo del rettile perché non l’ha più tolto. Il gioiello è ben piazzato tra il suo seno florido in ogni occasione.

Serpe in seno?

Non è la prima volta che Chiara Ferragni dichiara, attraverso le immagini, la sua passione per questa collezione di Bulgari. In occasione del suo compleanno ad aprile la Ferragni aveva ricevuto in regalo un anello della linea Serpenti che, da allora, compare spesso al suo dito. Pare che quello fosse il regalo di Fedez e altrettanto si vocifera sul nuovo pendente che sfoggia al collo. Doni preziosi e molto apprezzati. Altro che serpe in seno, qui nel décolleté c’è solo tanto amore.

